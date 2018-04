Tonno Spiaggiato: trailer e foto del film con Frank Matano

Di Pietro Ferraro giovedì 12 aprile 2018

Tonno Spiaggiato: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Frank Matano nei cinema italiani dal 10 maggio 2018.

Uscirà il 10 maggio la commedia Tonno spiaggiato diretto dall'esordiente Matteo Martinez. Il film prodotto dalla Wildside e distribuito da Vision Distribution vede protagonisti Frank Matano e Marika Costabile.





Lasciato dalla sua fidanzata, Francesco fa di tutto per riconquistarla. Dopo numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, finalmente al funerale della nonna di lei, Francesco riesce a recuperare un contatto con la sua ex. Ecco! Per far rivivere l'amore potrebbe bastare... un funerale. Nella mente di Francesco prende così forma un insano quanto geniale progetto: uccidere un membro della famiglia di Francesca. La scelta cade sulla vulcanica e bizzarra zia Nanna. Nei panni di un improbabile Padre Gesù, Francesco entrerà nella casa e nel cuore dell'irresistibile vecchietta, finendo per mettere in dubbio il suo rocambolesco intento criminale.

Non vedevo l’ora di dirvelo. Ho fatto un film! Si chiama Tonno Spiaggiato ed uscirà il dieci maggio al cinema. L’ho scritto assieme alla persona che stimo di più, Matteo Martinez, ed ho avuto la grande fortuna di essere diretto proprio da lui. Nel film la mia ragazza mi lascia, provo a riconquistarla ma niente. L’unico posto dove lei mi da la speranza di poter tornare assieme è al funerale della nonna, da lì mi viene l’idea: devo scegliere un membro della sua famiglia e ucciderlo. Non sapete quanto mi abbia reso felice cercare di farvi ridere con totale libertà, fare questo film, per quanto retorico, per me è stato davvero un sogno. Da piccolo vedevo film comici al cinema e dopo tanti anni pensare di farne uno mi fa venire la pelle d’oca, appunto per questo spero di non deludervi, spero di essere all’altezza. Questo è il trailer ufficiale: aspetto ansioso di sapere cosa ne pensate. Frank Matano

Frank Matano è reduce dal remake Sono tornato dove ha vestito i panni dell'aspirante regista Andrea Canaletti che incappa nientemeno che in Benito Mussolini trasportato nel 2017. Tonno Spiaggiato è il primo film da protagonista assoluto per Matano che in precedenza ha fatto coppia con Paolo Ruffini (Fuga di cervelli, Tutto molto bello) e Claudio Bisio (Ma che bella sorpresa).

Frank Matano e Matteo Martinez, migliori e amici ed ex inviati de Le Iene, hanno collaborato in precedenza per il cortometraggio Apocalypse Gay e la serie per il web Vita tra coinquilini.