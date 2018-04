A Quiet Place - Un Posto Tranquillo: John Krasinski conferma l'origine delle creature del film (spoiler)

John Krasinski conferma l'origine dei predatori mostruosi visti in "A Quiet Place - Un Posto Tranquillo".

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER sul film "A Quiet Place - Un Posto Tranquillo"

John Krasinski, regista e protagonista di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, ha confermato che le creature viste nel film provengono dallo spazio. A Quiet Place segue una famiglia che cerca di sopravvivere sulla scia di un'invasione di mostri che cacciano seguendo i suoni prodotti dalle loro prede; per rimanere in vita la famiglia deve quindi vivere in un silenzio quasi totale.

Il film, un thriller a tinte horror di gran pregio, ha ricevuto ottime critiche e raggiunto gli 85 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo. I mostri visti nel film sono creature bizzarre dotate di un udito ipersensibile, ma mentre la storia lascia indizi su cosa potrebbero essere, il film in realtà lascia agli spettatori l'ultima parola.

In una nuova intervista con Empire, John Krasinski ha confermato l'origine dei mostri, e quale è stata la logica dietro il loro design.

Sono decisamente alieni. Sono una perfetta macchina evolutiva. L'idea è che sono cresciuti su un pianeta che non ha avuto né umani né luce, quindi non hanno bisogno di occhi, possono solo cacciare con il suono. Sviluppano anche un modo per proteggersi da tutto il resto, ecco perché sono a prova di proiettile. L'altra idea era anche la ragione per cui erano riusciti a sopravvivere ad un'esplosione sul loro pianeta e poi a sopravvivere su questi meteoriti. Fino a quando non si aprono diventando vulnerabili, sono completamente invulnerabili.

Krasinski paragona le creature ai parassiti che vengono introdotti in un ecosistema, in questo caso, la Terra, che è completamente sprovvista di mezzi per affrontarli, ed è per questo che prendono piede così velocemente. Inoltre, le implacabili creature non hanno in mente alcun piano di invasione, stanno solo cercando del cibo.

Il successo di A Quiet Place ha già garantito un sequel, con gli sceneggiatori Bryan Woods e Scott Beck che affermano di avere molte idee per un potenziale seguito. Il film termina con una nota di speranza, a indicare che le creature non sono completamente invulnerabili.

I due sceneggiatori hanno recentemente dichiarato che quando stavano lavorando alla sceneggiatura per A Quiet Place, hanno pensato brevemente di riorganizzarlo come un film di Cloverfield. Lo studio però ha scelto di mantenerlo come una storia originale, anche se ciò non ha impedito ai fan di individuare alcune somiglianze, e diffondere una teoria secondo cui A Quiet Place era in realtà un altro progetto segreto di Cloverfield.

Fonte: Empire