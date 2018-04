Atomica Bionda 2, Charlize Theron conferma il sequel

Di Federico Boni giovedì 12 aprile 2018

Primo storico sequel in arrivo per Charlize Theron.

Atomica Bionda: Recensione in Anteprima Charlize Theron fatale e ipnotica spia nel travolgente Atomica Bionda, nuovo film del regista di John Wick. Incassati 95,787,870 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati poco più di 30 con il film originale, Atomica Bionda 2 si farà. La conferma definitiva è arrivata dalla sua indiscussa protagonista, Charlize Theron, fino ad oggi mai vista ripetersi. In tutta la propria carriera, infatti, la diva sudafricana non ha mai girato sequel di un proprio film.

Intervistata da IndieWire al San Francisco Film Festival, l'attrice ha confermato che abbatterà questo tabù proprio grazie all'action Focus Features. In precedenza il regista David Leitch (John Wick, Deadpool 2) aveva rivelato di voler girare un sequel: "Penso che porteremmo Lorraine negli anni '90".

Anche lo sceneggiatore Kurt Johnstad, via Hollywood Reporter, lo scorso anno si disse pronto per un capitolo 2. A questo punto è chiaro che Atomica Bionda 2 andrà incontro ad un semaforo verde, avendo a bordo i tre principali 'protagonisti'. Charlize, David e Kurt. Affiancata da James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones, la Theron ha indossato nel primo capitolo i panni dell’Agente Lorraine Broughton, gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà che gioca con il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile.

Fonte: Comingsoon.net