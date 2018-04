The Predator, terzo atto completamente rigirato - arriva il trailer

Di Federico Boni giovedì 12 aprile 2018

E' ormai dietro l'angolo il primo trailer di The Predator.

20th Century Fox e Shane Black stanno lavorando giorno e notte per consegnare The Predator ai suoi fan, dopo aver posticipato l'uscita da febbraio 2018 al 14 settembre 2018. Un ritardo resosi necessario a causa dei tanti e consistenti reshoots a cui la pellicola è andata incontro, come confessato a Cinemablend dal co-protagonista Keegan-Michael Key.

"Abbiamo appena terminato le riprese, la settimana scorsa, con circa 3/4 del terzo atto che è stato riscritto". "Shane Black è ... è un consumato professionista e un perfetto sceneggiatore . È un paroliere! È stata un'esperienza davvero esaltante, e penso che sia ancora uno dei nostri sceneggiatori cinematografici più vivaci".

The Predator: Thomas Jane rivela dettagli della trama di 'Predator 4' Rivelati nuovi dettagli sulla trama del nuovo "Predator" in arrivo nei cinema ad agosto 2019. Al suo fianco troveremo Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski, Alfie Allen, Sterling K. Brown ed Edward James Olmos. Shane Black, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Fred Dekker, ha in precedenza confermato che il film rimarrà nella continuità dei primi due capitoli e non sarà un reboot completo della serie. L'originale Predator era stato diretto da John McTiernan, con Arnold Schwarzenegger mattatore. Nel 1990 uscì Predator 2, prima di incrociare il franchise di Alien con Alien vs. Predator e AvP: Requiem. Nel 2010 è stato Nimrod Antal a dirigere il reboot, Predators.

Il primissimo trailer del film arriverà a breve, nel corso del Cinemacon che si terrà dal 23 al 26 Aprile.

Fonte: Comingsoon.net