Dark Crimes: trailer e poster del crime-thriller con Jim Carrey

Di Pietro Ferraro venerdì 13 aprile 2018

Dark Crimes: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Jim Carrey nei cinema americani dall'11 maggio 2018.

Disponibili trailer e poster di Dark Crimes, il crime-thriller ispirato ad una storia vera che vede protagonista Jim Carrey nel ruolo di un poliziotto ossessionato da un omicidio.

Dark Crimes, originariamente intitolato True Crimes, è basato sull'articolo del New Yorker del 2008 di David Grann intitolato "True Crimes: A postmodern murder mystery". Il regista Alexandros Avranas (Love Me Not) porta sullo schermo la storia vera, con Jim Carrey a bordo come un detective ossessionato da un caso di omicidio.

Il film è incentrato su un agente di polizia di nome Tadek, che trova somiglianze tra un omicidio irrisolto e un crimine descritto in un libro dal famoso scrittore Krystov Kozlow, interpretato da Martin Csokas. Mentre Tadek inizia a rintracciare Kozlow e la sua ragazza, una misteriosa impiegata di un sex club interpretata da Charlotte Gainsbourg, la sua ossessione cresce e lo trascina nei menadri di un oscuro sottobosco criminale, tutto per scoprire una scioccante verità.

Jim Carrey noto per i suoi ruoli comici è diventato famoso negli anni '90 con film di successo come Ace Ventura - L'acchiappanimali, Bugiardo bugiardo e Scemo & più scemo. Ma con il progredire della sua carriera, come ogni comico di razza che si rispetti l'attore ha messo alla prova con successo il suo registro drammatico con film come The Truman Show, Man on the Moon e Se mi lasci ti cancello. Dark Crimes non è il primo thriller interpretato da Carrey, nel 2007 l'attore ha interpretato un uomo ossessionato anche in Number 23 di Joel Schumacher, in quel caso il film venne stroncato dalla critica e regalò a Carrie una nomination come peggior attore ai Razzie Awards, in compenso il film incassò 77 milioni di dollari durante la sua permanenza nelle sale e altri 27 milioni con la distribuzione in home-video.

Dark Crimes è scritto da Jeremy Brock (L'ultimo re di Scozia) e prodotto da Patrick Murray, RatPac Entertainment, Kasia Nabialczyk e James Packer di Bron Capital Partners. Il film debutterà il 19 aprile su DirecTV prima di uscire nei cinema americani e sulle piattaforme digitali l'11 maggio.