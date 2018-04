I ragazzi vincenti: reunion del cast per i 25 anni del film "The Sandlot" (video)

Di Pietro Ferraro venerdì 13 aprile 2018

Il cast della commedia "I ragazzi vincenti" si sono riuniti per celebrare i 25 anni del film con una partita di baseball.

La commedia I ragazzi vincenti aka The Sandlot compie 25 anni e per festeggiare questo popolare film per ragazzi a base di baseball, il cast originale si è riunito per giocare appunto a baseball e parlare del film. Marty York (Alan "Yeah Yeah" McClennan), Tom Guiry (Scotty Smalls), Brandon Quintin Adams (Kenny DeNunez), Shane Obedzinski (Timmy Timmons), Victor DiMattia (Tommy Repeat), Chauncey Leopardi (Michael "Squints" Palledorous), Patrick Renna (Hamilton "Ham" Porter), e il regista del film, David Mickey Evans, hanno tutti partecipato alla reunion; all'appello mancava solo l'attore Mike Vitar che nel film ha interpretato Benny "The Jet" Rodriguez.

Uscito nel 1993 e ambientato nei primi anni '60, I ragazzi vincenti segue le avventure dello studente di quinta elementare Scotty Smalls che da nuovo arrivato in città si ritrova isolato poiché non sa giocare a baseball. La vita di Scotty cambia in meglio quando conosce e viene accettato da una cricca di ragazzini che occupano un campo da baseball di quartiere (il "Sandlot" del titolo originale). Inizia così per Scotty e i suoi nuovi amici una memorabile estate a base di baseball, avventure, guai e primi baci.

Marty York, che ha interpretato il gracilino "Yeah Yeah" e ora sfoggia un fisico da culturista ricorda la popolarità che gli ha portato il film.

È stato pazzesco, voglio dire ovunque vai ti riconoscono. Non potevo attraversare un casinò di Las Vegas senza che qualcuno urlasse, "Yeah Yeah".

Il regista e narratore del film, David Mickey Evans, ha parlato del fascino duraturo de "I ragazzi vincenti" e di come i giocatori della Major League di baseball ancora ricordano il film e continuano a citarne i dialoghi. Evans crede che l'amore verso il film sia ciò che lo rende un film così iconico e perché la gente lo ami ancora oggi a distanza di 25 anni. Il regista ha aggiunto: "E' stata la più grande estate della nostra vita".

Evans ha anche rivelato che la battuta più famosa del film, "Mi farai morire Smalls", è stata completamente improvvisata durante le riprese della scena. Per quanto riguarda invece eventuali problemi sorti sul set, nessuno del cast è stato molto disponibile ad approfondire, ma tutti hanno ammesso di essersi intrufolati durante le riprese in un cinema in cui proiettavano Basic Instinct.







.@GadiNBC reunited the cast of #TheSandlot 25 years after the beloved movie was released, and it was everything pic.twitter.com/xxgtAjKgEw

— TODAY (@TODAYshow) 12 aprile 2018

Fonte: The Today Show