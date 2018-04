Stasera in tv: "La Vendetta di Luna" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 21 aprile 2018

Rete 4 stasera propone "La Vendetta di Luna", film thriller del 2017 diretto da Khaled Kaissar con Lisa Vicari, Carlo Ljubek, Branko Tomović, Benjamin Sadler, Rainer Bock e Genija Rykova.





Cast e personaggi

Luna: Lisa Vicari

Hamid Rahmani: Carlo Ljubek

Victor: Branko Tomović

Jakob: Benjamin Sadler

Behringer: Rainer Bock

Katrin Schultz: Genija Rykova

Julia: Bibiana Beglau

Ludger: Johannes Meier

Andrej: Eugen Knecht

Roman: Roland von Kummant

Luis: Frederik Costea

Charlie: Katharina Stark

Agente Hartmann: Alexander Beyer

Maria: Olivia Christmann

Nadine: Annika Blendl

Leni: Laura Graser

Leni: Tamara Graser

Donna cieca: Luise Deschauer

Impiegata: Nora Schulte

Impiegata: Moritz Fischer

Piotr: Moritz Fischer

Collega di Hartmann: Urs Fabian Winiger





La trama

La diciassettenne Luna (Lisa Vicari) e la sua famiglia, la sorellina e i suoi genitori Julia (Bibiana Beglau) e Jacob (Benjamin Sadler), sono in vacanza nel loro idilliaco cottage di montagna quando accade l'impensabile: uomini sconosciuti sbucano dal nulla e uccidono brutalmente la famiglia di Luna. Come unica testimone, Luna è in grave pericolo e si ritrova nel mirino dei servizi segreti. Luna riesce a sfuggire alla carneficina e in fuga dai suoi implacabili inseguitori trova rifugio dal migliore amico del padre, l'ex agente Hamid (Carlo Ljubek) che gli rivela la verità sul genitore. Come Hamid, anche il padre di Luna ha lavorato per decenni per i servizi segreti russi, senza che la sua famiglia sospettasse nulla. Hamid sa di non avere scampo e decide di fuggire oltreoceano portando con sé Luna, ma la ragazza si rifiuta di rinunciare alla sua vita senza combattere. Così con l'aiuto di Hamid, Luna inizia a indagare e scopre perché la sua famiglia è stata condannata a morte.





