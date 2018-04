It, parte 2: James McAvoy e Bill Hader nel cast

Di Federico Boni venerdì 13 aprile 2018

Via alle riprese in estate per la 2° parte di It.

It: recensione in anteprima Il primo capitolo dell'horror più atteso dell'anno sta per arrivare in sala: leggi la recensione della prima parte di It di Andy Muschietti. James McAvoy e Bill Hader sarebbero in trattatvie per unirsi alla 2° parte di It, le cui riprese partiranno in estate. Parola dell'Hollywood Reporter.

Se i due attori dovessero firmare i rispettivi contratti, McAvoy andrebbe ad interpretare la versione adulta di Bill Benbrough, interpretato da Jaeden Lieberher nel primo film, mentre Hader sarà versione adulta di Richie Tozier, interpretato da Finn Wolfhard nel primo capitolo. La coppia si unirebbe a Jessica Chastain, annunciata protagonista adulta negli abiti di Beverly Marsh.

La seconda parte dell'IT è stata sceneggiata da Gary Dauberman, con Andy Muschietti di nuovo alla regia. Confermatissimo Bill Skarsgård, splendido Pennywise, con un'uscita in sala datata 6 settembre 2019. It ha debuttato al cinema nel settembre dello scorso anno con un primo weekend monster da 123,1 milioni solo negli Usa. Il film ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film horror dai maggiori incassi di tutti i tempi, inflazione esclusa.

Fonte: Comingsoon.net