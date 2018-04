Il Matrimonio del mio migliore Amico, arriva il remake in lingua spagnola

Di Federico Boni venerdì 13 aprile 2018

Dopo la versione cinese, Il Matrimonio del mio migliore Amico diventerà messicano.

Celso Garcia, che ha collaborato con il premio Oscar Guillermo del Toro, dirigerà il remake in lingua spagnola de Il Matrimonio del mio migliore Amico, classico del 1997 con Julia Roberts.

Il rifacimento sarà ambientato a Città del Messico. Celso Garcia, il cui debutto cinematografico The Thin Yellow Line è stato prodotto da del Toro,ha iniziato le riprese dell'adattamento in lingua spagnola firmato Gabriel Ripstein.

La Boda di Mi Mejor Amigo vedrà Ann Serradilla (Hidden Moon) nei panni di "Julia", critica culinaria interpretata dalla Roberts nella classica commedia romantica degli anni '90. Costato 38 miloni, il film di P.J. Hogan ne incassò addirittura 300 in tutto il mondo.

"Non hai spesso la possibilità di rifare un film tanto amato, di successo e importante il cui DNA è intessuto nel genere della commedia romantica come lo conosciamo oggi", ha dichiarato Laine Kline, a capo della Sony Pictures International Productions. A completare il cast Miguel Ángel Silvestre, volto Netflix di Sense8, e Patricia Bernal.

Nel 2016 c'è stato un altro remake di My Best Friend's Wedding, ma in lingua cinese.

Fonte: HollywoodReporter