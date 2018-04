Eva: trailer italiano, foto e poster del film di Benoît Jacquot con Isabelle Huppert

Di Pietro Ferraro venerdì 13 aprile 2018

Eva: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Benoît Jacquot nei cinema italiani dal 3 maggio 2018.

Dopo la tappa al Festival di Berlino, il 3 maggio Teodora Film porta nei cinema italiani Eva di Benoît Jacquot con protagonista Isabelle Huppert. Il film è basato sull'omonimo romanzo di James Hadley Chase pubblicato in Francia da Gallimard nel 1946, all’interno della celeberrima "Série Noire".





Bertrand è un giovane e promettente scrittore, ma il suo successo nasconde un terribile segreto. Quando incontra Eva, prostituta d’alto bordo con un passato altrettanto misterioso, decide di sedurla a ogni costo e usare la sua storia come ispirazione letteraria, anche mettendo a rischio il fidanzamento con l’ingenua Caroline. Ma Eva non si lascia manipolare facilmente e trascina presto Bertrand in una spirale di menzogne, violenza e tradimento. Dopo il successo di Elle, Isabelle Huppert torna a vestire i panni di un’icona di trasgressione in questo thriller psicologico di grande impatto firmato da Benoît Jacquot, alla sua sesta collaborazione con l’attrice. Tratto dal romanzo di James Hadley Chase, che già aveva ispirato il film di Joseph Losey del 1962 con Jeanne Moreau, Eva è stato presentato in concorso all’ultimo Festival di Berlino.

Il cast è completato da Gaspard Ulliel, Julia Roy, Marc Barbé e Richard Berry.

Autore eclettico e prolifico, Benoît Jacquot firma un film in costume sulla vita di Sade (2000), il film opera Tosca (2001) e gira in India L'intouchable (2006), con la nuova musa Isild Le Besco, protagonista anche di Au fond des bois (2010). Nel 2012 arriva una nuova consacrazione grazie al successo di Addio mia regina (2012), con Léa Seydoux, Diane Kruger e Virginie Ledoyen.

Ho letto il libro quando avevo 13 o 14 anni. Mio padre era un lettore appassionato dei romanzi della Série Noire e questo lo teneva nascosto dietro agli altri, così ne sono stato attratto immediatamente! Anche il film di Losey del 1962 mi colpì molto all’epoca e non è la prima volta che mi capita di avere come punto di partenza per un film un libro già adattato per il grande schermo. È stato il caso di Journal d'une femme de chambre (2015), per esempio, ma il mio approccio in queste occasioni è sempre quello di dimenticarmi dei film precedenti. Non l’avrei detto in questi termini a 14 anni, ma con Eva quello che mi ha interessato fin dall’inizio è che i due protagonisti non sembrano definiti una volta per tutte, sono mobili ed entrambi doppi: tutti e due hanno un segreto, forse un’altra vita, una vita nascosta. Benoît Jacquot - Regista

Acclamata come una delle maggiori attrici contemporanee, Isabelle Huppert è stata premiata due volte a Cannes (nel 1978 per Violette Nozière e nel 2001 per La pianista), due volte alla Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi nel 1988 per Un affare di donne e nel 1995 per Il buio nella mente, nonché al Festival di Berlino (con le altre attrici del cast) per 8 donne e un mistero di François Ozon. Inoltre, nel 2005 le è stato conferito a Venezia un Leone speciale alla carriera e lo scorso anno ha ricevuto un Golden Globe a una candidatura all’Oscar per la sua sensazionale interpretazione in Elle di Paul Verhoeven.