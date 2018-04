Earth - Un Giorno Straordinario: il documentario evento speciale al cinema il 22, 23 e 24 aprile

Di Pietro Ferraro venerdì 13 aprile 2018

Earth - Un Giorno Straordinario: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario BBC Earth films nei cinema italiani il 22, 23 e 24 aprile 2018

Il 22, 23 e 24 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Koch Media porta nei cinema italian Earth - Un Giorno Straordinario, un documentario che mostra le bellezze del nostro pianeta, per ricordare l’importanza della tutela dell’ambiente attraverso azioni sostenibili efficaci.

Earth - Un giorno straordinario rivela l’eccezionale potere della natura grazie alle spettacolari immagini targate BBC Earth films, frutto di 5 anni di riprese in HD 4K.

La versione italiana del film si avvale di un contributo d’eccezione, Diego Abatantuono, che ha prestato la sua inconfondibile voce per raccontare questo viaggio stupefacente alla scoperta di animali mai filmati prima d’ora. Narrato con umorismo, intimità ed emozione Earth - Un giorno straordinario (sequel di "Earth - La nostra Terra") è una nuova, affascinante avventura per tutta la famiglia che mostra in modo spettacolare le meraviglie di un unico, incredibile giorno intorno al globo.

Nel corso di 24 ore, lo spettatore segue il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. I sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese faranno conoscere da vicino un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attra­versare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d’amore.

NOTE DI PRODUZIONE - LE ORIGINI

Nel 2007 la BBC Natural History Unit faceva uscire Earth - La nostra terra, una stupefacente celebrazione degli spettacoli naturali del mondo che seguiva le migrazioni di tre specie (l’orso polare, l’elefante africano e la megattera) nel corso di un anno. Pietra miliare nel genere del documentario naturalistico, il lungometraggio ebbe un enorme successo a livello di critica e botteghino, con un incasso mondiale di 112 milioni di dollari, uno dei più alti mai raggiunti da questo genere di produzione. Per questo sorprende che per vedere il seguito, Earth - Un giorno straordinario, siano occorsi dieci anni.

“Si fanno film così speciali solo quando senti che è il momento di farli”, afferma Neil Nightingale, direttore creativo della BBC Earth. “Nessuno ci obbliga a fare un film all’anno. Quindi cerchiamo quelle occasioni uniche che ci convincono di poter creare qualcosa di davvero straordinario.”Sono diversi i fattori che hanno portato al sequel su grande schermo: la tecnologia sempre più versatile, che riesce a offrire una visione intima ma anche ep ica, il desiderio di allargare gli orizzonti del documentario sconfinando in Cina, le crescenti capacità della BBC Earth Films nel raccontare storie per il cinema e la voglia di mostrare tutte le cose incredibili che ogni giorno accadono sulla Terra in modo teatrale, umoristico e commovente.

La casa cinematografica ha voluto fare qualcosa di più audace che presentare semplicemente una serie di divertenti storie di animali. Il film si è concretizzato quando il team ha pensato all’espediente narrativo: strutturare la storia intorno al passaggio del sole nel corso di una giornata.“Nel film originale si trattava di un anno, che è un ciclo naturale” aggiunge Nightingale. “I film sulla natura funzionano meglio quando c’è una storia organica a cui aggiungere il dramma dei personaggi. E a pensarci bene, non esiste ciclo in natura più riconoscibile di quello di un giorno. Ogni animale, ogni pianta, ogni uomo risponde agli stimoli della luce e dell’oscurità, del sorgere e del calare del sole. È un quadro bellissimo. Queste occasioni non capitano molto spesso, quindi devi approfittarne nel modo giusto.”

La storia è avvincente perché il sole non è solo un marcatore del tempo ma anche un catalizzatore del cambiamento. Nell’Artico, i narvali possono raggiungere le loro aree di nutrimento solo perché il sole scioglie i ghiacci e crea dei canali in cui possono nuotare. “Mentre assistiamo al supremo combattimento aereo tra il colibrì e l’ape, il sole lavora dietro le quinte generando il caldo e l’umidità che si trasformano in una pioggia torrenziale”, afferma il produttore supervisore Myles Connolly. “Il colibrì è grande abbastanza per sopportare la pioggia, ma l’ape non ce la fa.

”Che il sole giochi un ruolo essenziale nella vita di ogni specie è il tema centrale del film: Earth - Un giorno straordinario è un promemoria convincente del fatto che, anche nelle più grandi città, siamo tutti accomunati da un legame e da una connessione profondi con il mondo naturale. “Nel primo film c’era la natura senza l’uomo”, spiega il produttore Stephen McDonogh. “L’unica connessione col genere umano era la voce narrante che raccontava cosa stava succedendo al nostro pianeta. Questo film, invece, lo stiamo cercando di rendere più inclusivo. Non è la natura contro l’uomo. Facciamo tutti parte di questo mondo, ci siamo dentro insieme. Il passaggio del sole influisce su di noi tanto quanto sugli animali.”

Questa connessione, soprattutto in un’epoca dominata dalla tecnologia e dai social media, è sempre più importante. Real Happiness Project è un’originale ricerca condotta dal Global Insight Team della BBC Worldwide in collaborazione con il professor Dacher Keltner, un esperto nella scienza delle emozioni dell’Università della California, Berkeley. I risultati hanno rivelato che guardare documentari sulla natura anche solo per qualche minuto può aumentare il sentimento di felicità e ridurre lo stress. E questo rende Earth - Un giorno straordinario ancora più rilevante.

“Il cinema è il mezzo perfetto perché ti dà la sensazione di essere lì, di essere trasportato in quei luoghi fantastici, che si tratti delle profondità marine o della giungla, o accanto a un piccolo topolino delle risaie in un campo d’estate”, conclude Nightingale. “Ti consente di evadere ma al contempo di sentirti partecipe migliorando in modo determinante il tuo stato emotivo.”