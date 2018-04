The Girl in the Spider’s Web: prime foto della nuova Lisbeth Salander di Claire Foy

Di Pietro Ferraro sabato 14 aprile 2018

Riprese concluse e prime foto ufficiali del cast del sequel "The Girl in the Spider’s Web", in uscita nei cinema americani il 9 novembre 2018.

Rivelate le prime foto del cast di The Girl in the Spider's Web. La Sony ha finalmente annunciato il fine riprese del sequel del film Millennium - Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo) di David Fincher. Il film è ispirato a "Quello che non uccide", quarto romanzo della saga "Millennium" di Stieg Larrson, proseguita dopo la morte dello scrittore svedesa dall'autore e giornalista David Lagercrantz.

Le foto non sono immagini ufficiali del film, ma mostrano la Claire Foy della serie tv The Crown come nuova Lisbeth Salander, al fianco del regista Fede Alvarez e alcuni degli altri membri del cast durante un servizio fotografico a Stoccolma, in Svezia, dove le riprese hanno avuto luogo. Foy interpreta il ruolo di Salander, interpretata da Rooney Mara nella versione di David Fincher, ruolo che è valso a Mara una nomination all'Oscar.

In attesa di una sinossi ufficiale del film vi forniamo quella del libro (via IBS).





Da qualche tempo "Millennium" non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro a capo della celebre rivista d'inchiesta, non sembra più godere della popolarità di una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine - e al morale - del suo direttore responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere qualche rivelazione succosa. Frans Balder, un'autorità mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, genio dell'informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada, guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'Nsa, il servizio segreto americano che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire dentro di sé l'elemento decisivo per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.

Ad affiancare Claire Foy in "The Girl in the Spider's Web" troviamo Sverrir Gudnason nei panni di Mikael Blomkvist, Lakeith Stanfield nei panni di Alona Casales, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant, Claes Bang, Christopher Convery, Synnøve Macody Lund e Vicky Krieps. Mentre molti avrebbero voluto vedere David Fincher proseguire quello che ha iniziato nel 2011 con Daniel Craig e Rooney Mara, il suo film non ha incassato quanto previsto e il regista non era in buoni rapporti con lo studio. Quindi, sette anni dopo, è Fede Alvarez, meglio conosciuto per il suo remake horror La Casa e il thriller Man in the Dark, che porterà sua schermo questo nuovo capitolo della saga.

Fede Alvarez ha anche co-sceneggiato The Girl in the Spider's Web con il suo frequente partner di scrittura Jay Basu. Anche Steven Knight della serie tv Peaky Blinders ha un credito per la scrittura di questo adattamento. Il film attualmente ha una data di uscita fissata al 9 novembre 2018.