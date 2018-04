Mary Shelley: trailer e poster del biopic con Elle Fanning

Di Pietro Ferraro sabato 14 aprile 2018

Mary Shelley: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con Elle Fanning nei cinema americani dal 1° giugno 2018.

Elle Fanning è Mary Shelley, autrice del classico Frankenstein, nel primo trailer del biopic a tinte "romance" che racconta la storia dell'autrice, e il percorso personale che l'ha portata a creare il capolavoro letterario che ha dato vita ad uno dei "mostri" più iconici della storia del cinema horror.

Il film Mary Shelley racconterà come, una storia d'amore appassionata e audace, abbia alimentato la creazione del capolavoro gotico dell'autrice britannica, e incentrerà la narrazione sulla scrittrice britannica anzichè sull'iconica creatura e sul racconto che ha rappresentato una delle vette del romanzo gotico.





Mary Shelley racconta la storia dell'iconica scrittrice. Cresciuta da un famoso padre filosofo (Stephen Dillane) nel 18° secolo a Londra, Mary Wollstonecraft Godwin (Elle Fanning) è una adolescente sognatrice determinata a lasciare il segno nel mondo quando incontra l'ardito e brillante poeta Percy Shelley (Douglas Booth). Inizia così un'impetuosa e bohemienne storia d'amore, caratterizzata dalla passione e dalla tragedia personale che trasformerà Mary e porterà alla scrittura di Frankenstein. Permeata dalla fervida immaginazione della sua eroina, Mary Shelley porta in vita il mondo di una donna rivoluzionaria che sfidava le convenzioni e incanalava i suoi più reconditi demoni in una leggenda secolare.

Il film è diretto dallla regista saudita Haifaa Al-Mansour (La bicicletta verde), che ha anche scritto il film con Emma Jensen. Il cast è completato da Ben Hardy (John William Polidori), Bel Powley (Claire Clairmont), Joanne Froggatt (Mary Jane Clairmont), Tom Sturridge (Lord Byron), Stephen Dillane (William Godwin) e Maisie Williams, meglio nota come la Arya Stark della serie tv Il trono di spade.

Come vediamo nel trailer, i primi anni del 1800 non furono un periodo facile per le donne ambiziose, ma Mary Shelley riuscì comunque a pubblicare "Frankenstein", inizialmente in forma anonima nel 1818. Ricordiamo che Mary Shelley è stata ritratta anche da Natasha Richardson nel Gothic di Ken Russell e più recentemente è stata "omaggiata" da Guillermo del Toro con il personaggio dell'aspirante autrice Edith Cushing di Mia Wasikowska in Crimson Peak.

IFC Films distribuirà Mary Shelley nei cinema di New York e Los Angeles il 25 maggio, con una successiva distribuzione a livello nazionale il 1° giugno.