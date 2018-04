Rampage - Furia Animale: la colonna sonora del film con The Rock

Di Pietro Ferraro sabato 14 aprile 2018

Rampage - Furia Animale ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film con The Rock.

Finalmente il monster-movie Rampage - Furia Animale ha fatto il suo debutto nei cinema, e presto scopriremo se l'adattamento dell'omonimo e popolare videogame arcade anni '80 riuscirà in due distinte imprese: sfatare la "maledizione" che da decenni affligge gli adattamenti da videogiochi e in seconda battuta riuscire a bissare il successo al box-office da oltre un miliardo di dollari del precedente blockbuster di Dwayne "The Rock" Johnson, il sorprendente e spassoso Jumanji: Benvenuti nella giungla.

Rampage - Furia animale: recensione del film con The Rock Dwayne Johnson, Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan protagonisti di Rampage - Furia animale. Leggete la nostra recensione

Box-office a prescindere, andiamo ad occuparci della colonna sonora di Rampage - Furia Animale, terza collaborazione tra il compositore Andrew Lockington e il regista Brad Peyton dopo il sequel Viaggio sull'isola misteriosa, il disaster-movie San Andreas e il thriller sovrannaturale Incarnate.

Lockington candidato al Golden Globe per le musiche del dramma Frankie & Alice con Halle Berry, ha anche curato le colonne sonore del sequel Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri; del remake in 3D Viaggio al centro della Terra; dell'adattamento sci-fi per ragazzi Ember, il mistero della città di luce prodotto da Tom Hanks e del dramma sci-fi The Space Between Us con Asa Butterfield e Gary Oldman. Lockington ha inoltre scritto ed eseguito molte canzoni per film, fra le quali “Stalking Stars” per il film Argo di Ben Affleck, Oscar nel 2013 come Miglior Film, e “Move On” per Before We Go, il debutto alla regia dell'attore Chris Evans.

Per la creazione della colonna sonora di Rampage - Furia Animale, Lockington ha attinto alla sua conoscenza e al suo amore per la musica mondiale, le sue capacità orchestrali e la sperimentazione elettronica. il film impiega una grande orchestra, ottoni modificati e percussioni etniche, elettronica vintage per computer, suoni animali manipolati registrati nella giungla di due continenti e l’African Children's Choir dell'Uganda.

Secondo il regista Brad Peyton il film include temi centrali quali la fiducia, la lealtà e l’amicizia, che non sono presenti solo nella storia, ma anche nella colonna sonora come spiega lo stesso Lockington.

Il film tocca tanti stati d'animo diversi: è divertente, commovente, inquietante; c'èavventura e pericolo. Come compositore, è un vero privilegio esplorare con la musica quella gamma di emozioni e contrasti

Lockington ha utilizzato elementi non tradizionali, come il poc'anzi citato African Children's Choir, le percussioni giapponesi Taiko e le impressionanti vocalità delle scimmie urlatrici che ha registrato in Costa Rica.

Con l’elettronica e i modulatori quel suono diventa fantastico. Nel videogioco c’era un effetto sonoro ogni volta che il gorilla colpiva un edificio. Ma quel tipo di suono, nella sua forma originale, non avrebbe avuto senso nel film, quindi abbi amo sintetizzato il nostro suono a 8 bit e lo abbiamo incorporato nelle percussioni.

Lockington prosegue spiegando che la colonna sonora passa dal suono naturale a quello elettronico man mano che la storia si sviluppa, evidenziando come il mondo moderno sta modificando il mondo animale, con l’unica eccezione della relazionee tra Davis e George.

Quando sono insieme, la musica torna a un tema specifico, per dimostrare che, nonostante tutto il caos intorno a loro, sono uniti e nulla può mettersi tra questi due buoni amici.

Il regista Brad Peyton, che ha iniziato a collaborare con il compositore nei primi giorni della produzione, parla dell'importanza della colonna sonora all'interno del processo creativo.

Cerco di vedere nella mia testa il film già finito prima di girare con la macchina da presa, e ciò riguarda non solo la vista ma anche l'udito. Penso molto a come suono e musica influiscano sulla storia. Con Rampage - Furia animale, stavamo costruendo un nostro marchio e un nostro mondo, e gran parte di questo dipendeva dalla musica, quindi, per me, non è mai troppo presto per cominciare a parlare.

TRACK LISTINGS:

1. Space (4:57)

2. Gorillas (1:31)

3. Paavo (1:22)

4. Calm (3:10)

5. Wydens (2:14)

6. Kate (2:15)

7. Lab (1:09)

8. Crispr (4:46)

9. Wyoming (1:21)

10. Antennae (3:00)

11. C17 (5:50)

12. Cornfield (3:18)

13. Quarry (4:52)

14. Chicago (2:54)

15. George (3:37)

16. Laptop (1:18)

17. Energyne (2:34)

18. Team (3:44)

19. Showdown (2:15)

20. Grenades (1:11)

21. Requiem (3:04)

22. Saved (4:05)

23. Rampage (4:00)

24. The Rage – Kid Cudi (4:22)