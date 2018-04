Avengers: Infinity War - Action figure "Hot Toys" del nuovo Captain America

Di Pietro Ferraro lunedì 16 aprile 2018

Hot Toys lancia una nuova action-doll ispirata al Captain America di "Avengers: Infinity War".

Avengers: Infinity War di Marvel, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 25 aprile, si preannuncia come un vero e proprio evento, e Hot Toys sta seguendo passo passo il percorso che ci avvicina all'uscita nelle sale del film con la nuova linea di action-doll ispirate al cinecomic dei fratelli Russo.

Avengers: Infinity War - l'action figure Hot Toys della nuova 'Vedova Nera' di Scarlett Johansson Scarlett Johansson è Vedova Nera in una nuova action-doll ispirata al film "Infinity War", nei cinema italiani dal 25 aprile 2018.

L'ultimo personaggio ad unirsi alla ricca collezione Hot Toys ispirata a "Infinity War" e il nuovo Captain America di Chris Evans, più che "nuovo", il super-soldato Steve Rogers è cambiato profondamente, indurito dallo scontro scaturito in Captain America: Civil War che ha spaccato gli Avengers e lo ha reso un latitante. Tra "Civil War" e "Infinity War" Cap ha tenuto un basso profilo mentre continuava a fare ciò che crede sia giusto, salvare il mondo una missione clandestina alla volta (un riferimento ai Vendicatori Segreti?), ma ora si sta riunendo di nuovo con gli Avengers per salvare la Terra dalla minaccia cosmica di Thanos.

La nuova action-doll "Movie Promo Edition 1" di Steve Rogers è realizzata in scala 1/6 (31 cm di altezza per oltre 30 punti di articolazione) ed equipaggiata con i nuovi scudi wakandiani che "Cap" sfoggerà in "Infinity War". Il volto della figure, dall'impressionante somiglianza con l'attore Chris Evans, è caratterizzato dalla folta barba che fa parte del nuovo look "Nomad" di Steve Rogers, mentre il costume dall'aspetto vissuto sottolinea la lunga serie di missioni affrontate prima di approdare a Wakanda.

Gli acccessori includono: un set di 8 mani guantate intercambiabili, un paio di scudi "articolati" con finiture color argento, creati con la tecnologia avanzata di Wakanda, uno speciale espositore dal design cinematografico appositamente progettato e un'arma misteriosa "bonus" che verrà rivelata dopo l'uscita del film.

Trovate la nuova action-doll di Captain America versione "Infinity War" in pre-ordine QUI.