La Mia Vita con John F. Donovan, Xavier Dolan ha rifiutato Cannes 2018

Di Federico Boni sabato 14 aprile 2018

La Mia Vita con John F. Donovan di Xavier Dolan sarà a Venezia 2018?

Cannes 2018: tutti i film in Selezione Ufficiale Thierry Frémaux e Pierre Lescure annunciano a Parigi la Selezione Ufficiale del prossimo Festival di Cannes Tra i film da tutti considerati 'certi' al Festival di Cannes 2018 c'era La Mia Vita con John F. Donovan, primo attesissimo progetto statunitense di Xavier Dolan, due volte in trionfo sulla Croisette. Eppure l'ultima fatica del regista canadese, da oltre un anno al montaggio, non sarà in corsa per la Palma d'Oro.

Ebbene secondo quanto riportato da Playlist Dolan, che è entrato in produzione con il film nel 2016, ha prima inviato il film al Festival, per poi ritirarlo una volta ottenuto il via libera per il Concorso. "E' semplicemente ancora in fase di post-produzione", ha scritto Xavier al sito via mail. "Volevo mandarlo a Cannes, e l'ho fatto. Ma alcuni sviluppi dell'ultimo minuto ci hanno spinto a decidere che non era il posto ideale per la première del film, e non posso dire che non sono d'accordo".

Xavier e i produttori hanno quindi di fatto rifiutato il Festival di Cannes. "Sono nato a Cannes, amo Cannes. E' un luogo dove le persone celebrano e l'arte e la narrazione. La mia vita con John F. Donovan è diventato un film che si focalizza, tra le altre cose, sulla fama e l’ammirazione e parla di come gli artisti possono vivere le loro vite con integrità morale. Può sembrare un tema adatto per Cannes, un festival che celebra artisti e l’arte del cinema. Ma è anche famoso per essere, storicamente, un festival glamour. Abbiamo deciso che la premiere del film si terrà altrove. Non so esattamente dove e quando, così come non posso essere solo io a deciderlo. Ma cercheremo di fare tutto il meglio possibile per il film.”

E' chiaro come Venezia, dinanzi a queste parole, sia in prima fila per l'anteprima mondiale della pellicola, battagliando probabilmente con Toronto. Quanto visto alla Mostra del Cinema negli ultimi anni, con i principali titoli da Oscar passati prima per il Lido, farebbe pensare ad un ritorno di Dolan 5 anni dopo Tom à la ferme, nel 2013 snobbato dalla giuria presieduta da Bernardo Bertolucci.

Protagonisti de La Mia Vita con John F. Donovan, che in Italia sarà distribuito da Lucky Red, Kit Harington, Kathy Bates, Barbara Haggermaker, Susan Sarandon, Jared Keeso, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Bella Thorne, Thandie Newton, Ben Schnetzer e Michael Gambon. Tagliato in post-produzione, causa durata monster, il personaggio di Jessica Chastain.

Fonte: ThePlaylist