Paradox: trailer e poster dell'action-thriller con Toni Jaa

Di Pietro Ferraro domenica 15 aprile 2018

Paradox: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Tony Jaa nei cinema americani dall'8 maggio 2018.

L'attore e artista marziale Tony Jaa torna in azione in questo primo trailer del thriller d'azione con arti marziali Paradox, diretto dal regista cinese Wilson Yip.

La storia è ambientata in Thailandia e segue un negoziatore della polizia di Hong Kong (Louis Koo), la cui figlia di 16 anni viene rapita. Per riuscire a trovarla e salvarla, l'uomo parte alla volta di Bangkok e collabora con la polizia locale, due detective interpretati da Tony Jaa e Wu Yue, ma si ritrova invischiato in una rete di corruzione e violenza. Il terzetto di poliziotti si ritrova così ad affrontare un gangster americano di nome Sacha interpretato da Chris Collins, che gestisce un giro di contrabbando di organi che vende al mercato nero, e un ambiguo politico interpretato da Gordon Lam.

Il film è il terzo capitolo della trilogia SPL di Wilson Yip, dopo l'SPL: Sha Po Lang del 2005 e il sequel SPL II: A Time for Consequences del 2015. Il primo SPL è il film di Yip più acclamato dalla critica, che ha segnato un ritorno al grintoso stile dei film d'azione di Hong Kong degli anni '80, portando il regista all'attenzione di una platea internazionale.

Il thailandese Tony Jaa, specializzato in Muay Thai, Krabi Krabong e Taekwondo, si è ormai affermato come star internazionale dei film di arti marziali. Dopo gli esordi negli anni '90 come stuntman, Jaa è stato lanciato nel 2003 dal film Ong-Bak - Nato per combattere per poi approdare recentemente in quel di Hollywood con ruoli in Fast & Furious 7 e xXx - Il ritorno di Xander Cage.

Wilson Yip oltre alla trilogia SPL ha diretto anche il fantasy A Chinese Ghost Story e la memorabile trilogia di Ip Man con Donnie Yen, franchise che ha recentemente dato il via alle riprese di un quarto capitolo. Wilson Yip e Tony Jaa tornano a collaboare dopo l'action Kill Zone - Ai confini della giustizia del 2015, che ha visto Wilson Yip in veste di produttore.

Fonte: Geektyrant