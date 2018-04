E' morto Vittorio Taviani - Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro domenica 15 aprile 2018

E' scomparso il regista Vittorio Taviani, tra i classici girati con il fratello "Padre padrone" e "Cesare deve morire".

E' morto a Roma Vittorio Taviani, il regista malato da tempo aveva 88 anni. A dare la notizia all'Ansa una delle figlie del regista. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali, ma il corpo del regista verrà cremato in forma strettamente privata.

Vittorio con il fratello Paolo ha firmato alcuni capolavori del cinema italiano come Padre Padrone, tratto dal romanzo di Gavino Ledda e premiato con la Palma d'oro a Cannes, e La notte di San Lorenzo (1982) in cui i Taviani narrano una delle molti stragi messe in atto per rappresaglia durante la seconda guerra mondiale. Il film acclamato dalla critica vince il gran premio speciale della giuria a Cannes.

Vittorio Taviani nasce a San Miniato, in provincia di Pisa, il 20 settembre del 1929 e con il fratello Paolo lascia un'impronta indelebile nel cinema italiano raccontando un'Italia fatta di contraddizioni, passioni e memoria storica.

Altri film diretti da Vittorio Taviani con il fratello includono Kaos (1984), film a episodi tratto dalle Novelle per un anno di Pirandello; Good morning Babilonia (1987), parabola sull'epopea del cinematografo; Il sole anche di notte (1990) che vede il racconto "Padre Sergij" di Tolstoj ambientato in una Napoli del XVIII secolo e Le affinità elettive (1996) tratto da Goethe.

Gli anni 2000 vedono i Taviani dirigere La masseria delle allodole (2007), altro adattamento letterario, Maraviglioso Boccaccio (2015) basato sul Decameron e Cesare deve morire (2012) premiato con l'Orso d'oro a Berlino, in scena Shakesperare allestito dai detenuti all'interno del carcere romano di Rebibbia.

L'ultimo film dei fratelli Taviani è stato Una questione privata (2017) tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio, presentato al Festival del Cinema di Roma e girato dal solo fratello Paolo, poiché Vittorio era impossibilitato a partecipare alle riprese per motivi di salute, come all'epoca spiegò lo stesso Paolo in una dichiarazione.

Due anni fa, in pieno centro a Roma, sono stato investito da un’automobile. Tutto è iniziato con un grande colpo nella schiena. L’incidente mi ha impedito di salire sulle montagne in Piemonte. Ma il film mi appartiene, l’abbiamo sceneggiato insieme, scritto i dialoghi, scelto i luoghi e i protagonisti, Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè. Paolo mi mandava il girato a Roma.

Il carnet di riconoscimenti dei fratellli Taviani include 7 David di Donatello (di cui uno alla carriera), un Leone d'Oro alla carriera (Festival di Venezia), un Orso d'Oro (Festival di Berlino), una Palma d'Oro e un Grand Prix Speciale della Giuria (Festival di Cannes), 4 Nastri d'Argento e 3 Globi d'oro (di cui uno alla carriera).





Filmografia

Un uomo da bruciare (1962)

I fuorilegge del matrimonio (1963)

I sovversivi (1967)

Sotto il segno dello scorpione (1969)

San Michele aveva un gallo (1972)

Allonsanfàn (1974)

Padre padrone (1977)

Il prato (1979)

La notte di San Lorenzo (1982)

Kaos (1984)

Good morning Babilonia (1987)

Il sole anche di notte (1990)

Fiorile (1993)

Le affinità elettive (1996)

Tu ridi (1998)

Resurrezione - miniserie TV (2001)

Luisa Sanfelice - miniserie TV (2004)

La masseria delle allodole (2007)

Cesare deve morire (2012)

Maraviglioso Boccaccio (2015)

Una questione privata (2017)