Steven Spielberg nella Storia: i suoi film superano i 10 miliardi di incassi worldwide

Di Federico Boni domenica 15 aprile 2018

Steven Spielberg abbatte il muro dei 10 miliardi di dollari incassati dai suoi 31 film. Inflazione esclusa.

Un weekend storico, per Steven Spielberg. Grazie a Ready Player One, infatti, il 71enne regista americano, 4 volte premio Oscar, ha abbattuto l'incredibile muro dei 10 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo con i suoi 31 film realizzati in quasi 45 anni di carriera.

Da Sugarland Express, uscito nelle sale d'America nel 1974, allo sci-fi Warner ancora oggi in sala, passando per gli Oscar di Schlinder's List (321 milioni) e Salvate il Soldato Ryan (481.8 milioni). Paradossalmente, Spielberg non ha mai diretto un film in grado di incassare più di un miliardo di dollari, impresa fino ad oggi riuscita 33 volte. Jurassic Park ha infranto quel traguardo, è vero (1,029,153,882 dollari), ma solo dopo il ritorno in sala con sovrapprezzo 3D di pochi anni fa. Segno di una costanza mantenuta nel tempo, di un successo mai sazio e di una produzione particolarmente ricca. Il tanto criticato Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo porta al collo la medaglia d'argento tra i principali incassi internazionali, con 786.6 milioni, mentre E.T. chiude il podio con 792,910,554 dollari. Dovessimo tener conto dell'inflazione, però, proprio l'epocale extraterrestre dominerebbe la scena con 1,302,222,800, seguito dai 1,175,763,500 dollari de Lo Squalo.

Tra i pochissimi flop commerciali di Spielberg si ricordano L'impero del Sole, costato 38 milioni e fermo ai 22 d'incasso; Amistad, costato 40 milioni e fermo ai 44; Munich, costato 70 milioni ma incapace di andare oltre i 130, e soprattutto Il GGG, costato 140 milioni ma fermatosi a quota 183.3 in tutto il mondo. Per il resto Re Steven ha sempre generato utili anche solo con il botteghino. Lontanissimi i colleghi, che forse mai potranno provare ad impensierirlo. Visti i 4 Avatar in uscita, solo James Cameron potrebbe pensare di agguantarlo, avendo fino ad oggi rastrellato 6 miliardi e 138.9 milioni di dollari con appena 9 film presi in esame, mentre Peter Jackson si trova a quota 6 miliardi e 520.7 milioni di dollari, Michael Bay a quota 6 miliardi e 450.6 milioni e Robert Zemeckis a quota 4 miliardi e 243.6 milioni di dollari. Christopher Nolan è arrivato ai 4 miliardi e 754.8 milioni di dollari, con Tim Burton poco sotto i 4.

A rendere Steven Spielberg di fatto unico è la mole impressionante di pellicole realizzate dal 1974 ad oggi, 31 per l'appunto (senza considerare Duel, negli Usa uscito solo in tv), con altre 4 in produzione per i prossimi anni: un nuovo Indiana Jones, il remake di West Side Story, Il Talismano di Stephen King e Il rapimento di Edgardo Mortara. Insaziabile.

Jurassic Park - $983.8 milioni (1,029,153,882 dopo la riuscita in sala con 3D)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo - $786.6 milioni

E.T. - $717.0 milioni

The Lost World: Jurassic Park - $618.6 milioni

La guerra dei mondi - $591.7 milioni

Salvate il Soldato Ryan - $481.8 milioni

Ready Player One - $474.8 milioni

Indiana Jones e l'ultima crociata - $474.2 milioni

Lo Squalo - $470.7 milioni

Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno - $374.0 milioni

Minority Report - $358.4 milioni

I predatori dell'arca perduta - $354.0 milioni

Prova a Prendermi - $352.1 milioni

Indiana Jones e il tempio maledetto - $333.1 46% milioni

Schindler's List - $321.3 milioni

Hook - $300.9 milioni

Incontri ravvicinati del terzo tipo - $288.1 milioni

Lincoln - $275.3 milioni

A.I. Artificial Intelligence - $235.9 milioni

The Terminal - $219.4 milioni

Il GGG - $183.3 milioni

War Horse - $177.6 milioni

The Post - $174.4 milioni

Il ponte delle Spie - $165.5 milioni

Munich - $130.4 milioni

Il colore Viola - $99 milioni

1941 - $92.5 milioni

Always - $74.1 milioni

Amistad - $44 milioni

L'impero del Sole - $22 milioni

Sugarland Express - $7.5 milioni