Stasera in tv: "Criminal" su Rai 2

Di Pietro Ferraro lunedì 16 aprile 2018

Rai 2 stasera propone "Criminal", thriller d'azione del 2016 diretto da Ariel Vromen e interpretato da Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Gary Oldman, Jordi Mollà, Scott Adkins e Ryan Reynolds.





Cast e personaggi

Kevin Costner: Jerico Stewart

Tommy Lee Jones: dott. Franks

Gal Gadot: Jill Pope

Alice Eve: Marta Lynch

Antje Traue: Elsa Mueller

Gary Oldman: Quaker Wells

Jordi Mollà: Hagbardaka Heimbahl

Michael Pitt: Jan Stroop

Natalie Burn: Shoo Shoo

Scott Adkins: Pete Greensleaves

Ryan Reynolds: Bill Pope

Colin Salmon: direttore del carcere

Robert Davi: ammiraglio Lance

Richard Reid: James Osborne

Tommy Hatto: capitano Burrows

Amaury Nolasco: Esteban Ruiza

Mark Kempner: tassista londinese Wylliam Boid

Freddy Bosche: agente Pfeiffer

Piers Morgan: sé stesso

Doppiatori italiani

Mario Cordova: Jerico Stewart

Dario Penne: dott. Franks

Barbara De Bortoli: Jill Pope

Francesca Manicone: Marta Lynch

Gaia Bolognesi: Elsa Mueller

Marco Mete: Quaker Wells

Christian Iansante: Hagbardaka Heimbahl

David Chevalier: Jan Stroop

Alessio Cigliano: Pete Greensleaves

Riccardo Rossi: Bill Pope

Paolo Buglioni: direttore del carcere

Nanni Baldini: James Osborne

Roberto Draghetti: Esteban Ruiza

Alessandro Ballico: tassista londinese

Roberto Chevalier: agente Pfeiffer

Ambrogio Colombo: Piers Morgan





Trama e recensione

L'agente della CIA, Bill Pope (Ryan Reynolds) viene ucciso e porta con sé nella tomba dei segreti fondamentali per salvare il mondo da un potenziale attacco terroristico. Per risvegliare i suoi ricordi, la CIA chiede l'aiuto del Dottor Franks (Tommy Lee Jones), il quale ha sviluppato una nuovissima tecnica scientifica per trasferire il pattern cerebrale di una persona nella mente di un'altra. La memoria di Bill viene impiantata nel cervello di un pericoloso detenutonel braccio della morte, Jerico Stewart (Kevin Costner), nella speranza che il criminale porti a termine la missione di salvataggio.

Criminal: recensione del film con Kevin Costner Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones e Ryan Reynolds sono i protagonisti di Criminal. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Kevin Costner ha diretto la sequenza subacquea girata nel serbatoio dell'acqua, quando il regista Ariel Vromen non ha potuto a causa di altri impegni.



Durante la sequenza delle operazioni mediche, in realtà non viene mostrato Ryan Reynolds, ma una bambola / manichino dell'attore realizzato con effetti speciali protesici. Sarebbe stato più costoso richiamare Reynolds per due giorni di lavoro (che era il tempo necessario per riprendere la sequenza), e sarebbe stato anche stancante per l'attore sedersi diverse ore su una poltrona in stile dentista.



Nicolas Cage ha rifiutato un ruolo principale.



A Ryan Reynolds è stato possibile apparire in un ruolo secondario in questo film grazie ad una pausa nel suo programma dopo aver completato le riprese di Deadpool.



Il soprannome di Jan Strook (Michael Pitt) è "L'Olandese". Il personaggio è soprannominato così perché la scena di apertura in origine doveva svolgersi ad Amsterdam, in Olanda. In seguito la scena è stata invece girata a Londra, in Inghilterra, quando il budget non ha permesso di girare ad Amsterdam, ma gli sceneggiatori hanno scelto di mantenere comunque il soprannome.



Ryan Reynolds ha girato le sue scene nel film in quattro giorni.



Circa due settimane dopo che l'attrice Gal Gadot è stata scelta come Jill Pope in questo film, Gadot ha ottenuto il ruolo di Wonder Woman nel film della DC Comics Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), ruolo che ha poi ripreso in Wonder Woman (2017) e Justice League (2017).



Ryan Reynolds, Gal Gadot, Tommy Lee Jones, Gary Oldman, Antje Traue e Kevin Costner sono tutti apparsi in cinecomic DC: Reynolds nei panni di Hal Jordan / Lanterna Verde (Lanterna Verde), Gadot nei panni di Diana Prince / Wonder Woman ( Batman v Superman: Dawn of Justice), Jones come Due-Facce (Batman Forever), Oldman come il Commissario Gordon (La trilogia del Cavaliere oscuro), Antje Traue come Faora-Ul e Costner come Jonathan Kent (L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice). Tommy Lee Jones e Ryan Reynolds sono anche apparsi in film della Marvel. Tommy Lee Jones ha interpretato il ruolo del Generale Phillips in Captain America - Il primo Vendicatore. Ryan Reynolds ha interpretato Wade Wilson / Deadpool in X-Men: le origini - Wolverine e Deadpool.



Secondo il documentario incluso nel DVD, il titolo originale del film "Blank Slate" non è stato usato, presumibilmente, per motivi di "proprietà intellettuale".



Film finale e ultima sceneggiatura prodotta da Douglas Cook. I titoli di coda del film recitano: "In memoria del nostro caro amico Douglas S. Cook".



Gli sceneggiatori Douglas Cook e David Weisberg hanno intrapreso una ricerca intensiva, scoprendo scienziati che stanno esplorando le prime fasi dell'intervento imposto a Jerico Stewart in questo film. Gli scienziati hanno già completato il trasferimento genico nei neuroni del cervello animale e hanno iniziato a creare mappe complete dei neuroni di un singolo cervello, stati di espressione genica e segnali elettro-chimici, suggerendo che un coraggioso nuovo mondo di manipolazione neurologica si staglia all'orizzonte. David Weisberg ha dichiarato: "Abbiamo fatto un sacco di ricerca e, nelle fasi di produzione, Ariel ha anche speso un sacco di tempo a parlare con alcuni scienziati giapponesi che stanno perseguendo queste tecniche. Questo è qualcosa che accadrà presto nella vita reale".



Il film costato 18 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 38.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (i franchise Fast & Furious e I Mercenari) e Keith Power (L'inventore di giochi, videogioco Dark Sector, serie tv MacGyver).

(i franchise Fast & Furious e I Mercenari) e (L'inventore di giochi, videogioco Dark Sector, serie tv MacGyver).

La colonna sonora include il brano "Drift and Fall Again" interpretato da Lola Marsh e scritto appositamente per il film da da Brian Tyler, Keith Power, Yael Shoshana Cohen e Gil Landau.



1. Drift and Fall Again – Madsonik (featuring Lola Marsh)

2. Criminal (Madsonik Remix)

3. Pope

4. Division

5. Distant Memories

6. By The Sword

7. Chained

8. Waves of Intuition

9. Regress

10. Chrono

11. You Remember

12. Jericho

13. Time and Adoration

14. Fixer

15. Resilience

16. The Real Jericho

17. Inexorable

18. Culmination

19. Drift and Fall Again – Madsonik (featuring Lola Marsh) (Kill the Noise Remix)