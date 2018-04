Wajib - Invito al Matrimonio: trailer e poster del road-movie palestinese di Annemarie Jacir

Wajib - Invito al Matrimonio: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Annemarie Jacir nei cinema italiani dal 19 aprile 2018.

Satine Film, il 19 aprile 2018, porta nei cinema italiani Wajib - Invito al Matrimonio di Annemarie Jacir, film palestinese vincitore al Festival Internazionale del cinema di Dubai del Premio Muhr come Miglior Film e del Premio Miglior Attore ex aequo per Mohammed e Saleh Bakri.

Wajib - Invito al Matrimonio è un road-movie profondo ed emozionante, che esplora la complessità del rapporto padre-figlio nel confronto tra liberà e dovere, modernità e tradizione. Ambientato nella comunità cristiana di Nazareth, In Palestina, il film evidenzia, sdrammatizzando, le criticità e le difficoltà nel vivere in una terra martoriata.

Il padre e figlio protagonisti del film, interpretati da Mohammed e Saleh Bakri che sono padre e un figlio realmente nella vita sono doppiati, nella versione italiana, da un padre e un figlio (Andrea Mete e Marco Mete).





Cosa significa essere un palestinese all'estero? E cosa significa invece essere un palestinese che vive in Palestina? Può un giovane nato a Nazareth ma che ora si è trasferito in Occidente condividere e riconoscersi ancora nelle tradizioni e nei valori di coloro che hanno invece scelto di rimanere nella terra natale? In Wajib, quello che è il naturale conflitto generazionale tra la saggezza di un padre e l’irruenza di un figlio viene amplificato dalla complessità e criticità del contesto socio politico in cui sono immersi i due protagonisti. Con ironia e delicatezza e avvalendosi dell’ interpretazione strepitosa di due straordinari attori come Mohammad Bakri e Saleh Bakri - padre e figlio anche nella vita - Wajib indaga in modo toccante e realistico la linea sottile che intercorre tra amore e dovere, modernità e tradizione, sovversione e adeguamento. Un confronto che va oltre i torti e le ragioni ma evidenzia solo fragili e diverse vite.