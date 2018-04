A Beautiful Day - You Were Never Really Here: trailer, foto e poster del thriller con Joaquin Phoenix

Di Pietro Ferraro lunedì 16 aprile 2018

A Beautiful Day: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Lynne Ramsay nei cinema italiani dal 3 maggio 2018.

Il 3 maggio Europictures porta nei cinema italiani, A Beautiful Day - You Were Never Really Here, il thriller diretto da Lynne Ramsay.

Il film vede protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Joe, un veterano traumatizzato che per vivere rintraccia ragazze scomparse. Ma sul suo ultimo incarico incombe una cospirazione e così Joe si ritrova a percorrere un sentiero oscuro per riuscire a riportare a casa una ragazza sana e salva.





Joe è un ex marine e agente FBI, che vive nella sua casa d’infanzia e si prende cura della madre. La sua vita, però, non è facile perché è tormentata da continui flashback del suo passato violento. Disposto a sacrificarsi pur di salvare delle vite innocenti, Joe si guadagna da vivere liberando delle giovani ragazze dalla schiavitù sessuale. Un giorno viene contattato da un famoso politico newyorkese, che crede che sua figlia Nina sia stata rapita da una di queste organizzazioni e che sia stata costretta a prostituirsi. Il coraggioso ex militare accetta il lavoro e grazie al suo sangue freddo riesce a liberare la ragazzina, ma scopre che dietro al suo rapimento ci sono delle persone corrotte e molto potenti. Così Joe si rende conto che questa volta si tratta di una faccenda molto più grande di lui e che per risolverla avrà bisogno di aiuto.

Il cast di A Beautiful Day è completato da Alessandro Nivola, John Doman, Ekaterina Samsonov, Alex Manette e Judith Roberts.

La regista britannica Lynne Ramsay torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto ...E ora parliamo di Kevin e aver abbandonato il travagliato western al femminile Jane Got A Gun.

A Beautiful Day è stato premiato al Festival di Cannes 2017 per il miglior attore (Phoenix) e la migliore sceneggiatura (Ramsay).