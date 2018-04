Alien Day 2018: video annuncio e dettagli sull'evento del 26 aprile

Di Pietro Ferraro lunedì 16 aprile 2018

Il 26 aprile 2018 torna l'evento Alien Day che celebra l'iconico franchise fantascientifico.

In attesa di un nuovo film di Alien dopo la cancellazione di Alien 5 e l'uscita in sala del deludente Alien: Covenant di Ridley Scott, una data certa l'abbiamo ed è quella del prossimo Alien Day. La celebrazione annuale di tutto ciò che riguarda Alien ritorna il 26 aprile 2018, per la sua terza celebrazione annuale dell'iconico franchise fantascientifico. Oltre a tutta una serie di attività e offerte speciali per celebrare il franchise, sarà annunciata anche una nuova iniziativa unica per quanto riguarda l'Alien Day.

Alien Day si svolge ogni anno il 26 aprile, in onore del planetoide LV-426 dal primo film di "Alien" di Ridley Scott. Ma per i più impazienti dal 12 aprile Fox ha già reso disponibili nuovi capi d'abbigliamento per celebrare l'imminente fumetto di Dark Horse, Aliens: Dust to Dust, che verrà lanciato il 25 aprile. In attesa dell'Alien Day, i fan potranno acquistare da un'ampia selezione di articoli per la prima volta disponibili su Shop.FoxMovies.com. Inoltre, i primi 50 clienti ad acquistare prodotti a tema "Alien" riceveranno le prime copie del fumetto "Aliens: Dust to Dust #1".

Per i patiti di videogiochi e flipper, se si giocherà all'Aliens Pinball FX3 degli Zen Studios in modalità "Five Minute" tra il 26 aprile e il 3 maggio, si potranno vincere i migliori premi assegnati a chi è in testa alle classifiche. I giocatori possono scaricare Pinball FX3 gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows 10 o Steam.

Per l'Alien day di quest'anno, Fox ha stretto una partnership con Dark Horse, Eaglemoss, The Loyal Subjects, Fright Rags, Geek Fuel, Mattel, Super 7, Diamond Select, Wonderdice, Park Agencies, Heighway Pinball Limited, Titan, NECA, Mondo, Prime 1, Trevco, Changes, Funko e altro ancora. La Fox Consumer Products sta inoltre collaborando con diversi rivenditori tra cui Books-A-Million, 2nd & Charles e ThinkGeek che presenteranno l'esclusivo merchandise di Alien, celebrando la giornata con attivazioni in-store e concorsi sui social media. I fan possono visitare AlienUniverse.com per maggiori dettagli.