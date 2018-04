The American Way, John Ridley e Jason Blum realizzano il film

Jason Blum si butta sui cinecomics.

John Ridley e Jason Blum adatteranno per il grande schermo il fumetto The American Way: Those Above And Those Below, realizzata dallo stesso Ridley e pubblicata da DC Comics tramite Vertigo.

Ridley, premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale con 12 anni schiavo, farà anche il suo esordio alla regia, con la Blumhouse di Blum in produzione. Illustrato da George Jeanty, The American Way: Those Above and Those Below è uscito nel 2017 ed è il sequel di The American Way, edito 10 anni prima. Protagonisti del comics una squadra di supereroi anni '60 chiamata The Civil Defense Corps, con mattatore un supereroe di colore. Dopo il boom di Black Panther, Hollywood torna ad abbracciare la comunità black anche in ambito supereroistico. Il film sarà però ambientato negli anni '70.

Tra gli script di Ridley si ricordano Ben Hur, Three Kings, U Turn, Red Tails e il biopic su Jimi Hendrix, oltre ad aver creato American Crime per la ABC.

