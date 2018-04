Danny Boyle, ha una data d'uscita il suo musical

Di Federico Boni martedì 17 aprile 2018

Danny Boyle prepara il ritorno in sala.

Dopo aver girato la serie tv Trust, Danny Boyle torna sul set per dar vita al suo primo musical.

Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita della pellicola, al momento ancora priva di titolo: 13 settembre 2019. Impossibile non pensare ad una premiere mondiale al Festival di Venezia. Non ci sono al momento altri film schedulati per quella data, anche se sette giorni prima uscirà in sala IT: Chapter Two.

Ad occuparsi dello script lo stesso Boyle al fianco di Richard Curtis, padre di Love Actually e Notting Hill, per quella che è stata definita una comedy musical con protagonisti Lily James, Himesh Patel e Kate McKinnon. A scrivere le canzoni originali del film, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ed Sheeran, pronto a comparire anche in qualità d'attore.

T2: Trainspotting, ultimo film diretto da Boyle, è uscito nel 2017 e ha incassato 'solo' 42 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net