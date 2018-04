Solo: Ron Howard ribadisce che Alden Ehrenreich non farà un'imitazione di Harrison Ford

Di Pietro Ferraro martedì 17 aprile 2018

Ron Howard ribadisce alcuni elementi sull'interpretazione di Alden Ehrenreich in "Solo: A Star Wars Story".

Il 23 maggio arriva nei cinema Solo: A Star Wars Story, e in una recente dichiarazione il regista Ron Howard ha tenuto a ribadire che il ruolo di Alden Ehrenreich come Han Solo non è mai stato approcciato come un'imitazione di Harrison Ford.

Solo - nuovo trailer italiano, due spot pubblicitari e una locandina dello spin-off di Star Wars Lo spin-off di "Han Solo" con Alden Ehrenreich, Donald Glover e Woody Harrelson arriva nei cinema italiani il 23 maggio 2018.

41 anni or sono usciva il primo Star Wars con il terzetto originale di attori che diventeranno parte dell'immaginario collettivo e icone della cultura pop. L'ingenuo aspirante Jedi Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill recentemente tornato al ruolo per un memorabile uscita di scena in "Gli Ultimi Jedi"; la graziosa e volitiva Principessa Leia interpretata dall'amata Carrie Fisher anche in "Il risveglio della Forza" e "Gli Ultimi Jedi" prima della sua prematura scomparsa, e naturalmente lo Han Solo di Harrison Ford, l'irresistibile canaglia interpretata per un'ultima volta da Harrison Ford in "Il risveglio della Forza" dove il personaggio viene ucciso dal figlio Ben Solo aka Kylo Ren, come catartica tappa nel percorso di quest'ultimo verso il Lato oscuro.

Disney e Lucasfilm dopo il notevole spin-off Rogue One alzano la posta in gioco e decidono di fornire ai fan una versione più giovane di Han Solo, in uno spin-off che arriva a meno di sei mesi dall'uscita dell'ottavo episodio della saga della famiglia Skywalker. Dopo l'annuncio di Ehrenreich come nuovo Han, ritratto durante la gioventù da contrabbandiere a bordo del Millennium Falcon, la produzione del film è andata incontro ad enormi difficoltà, tali da richiedere la sostituzione in corsa dei registi designati Phil Lord e Christopher Miller e l'ingaggio di Ron Howard. Quello che però tutti ci tengono a precisare è che in entrambe le visioni, su schermo non si è cercato in alcun modo di portare una "copia" giovane di Harrison Ford.

In una nuova intervista con la rivista Empire, il regista Ron Howard parlando di "Solo" ha dichiarato:

E' stato sempre chiaro sin dall'inizio, prima di essere coinvolto, che non sarebbe stata un'imitazione di Harrison. Nessuno lo voleva. Parte del personaggio di Han Solo è una specie di sensazione, un sentire e un linguaggio del corpo.

A giudicare da quanto abbiamo potuto vedere nei trailer rilasciati sinora, il lavoro sulla caratterizzazione fatto da Ehrenreich è andato nella direzione voluta. La somiglianza con Ford è notevole e la postura e le movenze sono assolutamente perfette, vedremo quanta personalità Ehrenreich è riuscito a infondere al personaggio, e soprtattutto in che dosi verranno somministrate ai fan alcune caratteristiche peculiari, vedi la spavalderia, dell'iconico contrabbadiere corelliano.

Fonte: Screenrant