Supercon: trailer e poster della commedia con rapina con John Malkovich e Ryan Kwanten

Di Pietro Ferraro martedì 17 aprile 2018

Supercon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia John Malkovich e Ryan Kwanten nei cinema americani dal 27 aprile 2018.

Disponibili online trailer e poster della comedy con rapina SuperCon. Il film è ambientato in una convention in stile Comic-Con in cui un gruppo di persone fa squadra e pianifica una rapina per derubare la più grande attrazione della convention...Adam King.

Le convention in stile Comic-Con sono spesso diventate scenari per film e serie tv. Ricordiamo il Comic-Con stesso come incipit della commedia fantascientifica Paul con Simon Pegg e Nick Frost e come "arena" per una rissa tra nerd nel sequel Ted 2, mentre per il piccolo schermo ricordiamo la convention in stile Star Trek al centro di un'indagine per omicidio nella serie tv Castle (episodio "L'ultima frontiera").

Supercon, che punta con decisione al demenziale, è diretto da Zak Knutson e interpretato da un cast di notevole appeal che include Clancy Brown, John Malkovich, Ryan Kwanten, Maggie Grace, Mike Epps, Brooks Braselman e Russell Peters.





Un altro fine settimana, un'altra convention di fumetti per l'ex attore televisivo Keith Mahar. La maggior parte delle persone non riconosce Keith. La sua unica pretesa di fama era quella di baby-star in un programma televisivo degli anni '80. Keith, a malincuore, si unisce ai suoi amici più stretti, all'attore patito di fumetti Matt, all'artista di fumetti Allison e alla star della tv degli anni '80 Brock, che alla convention ci lavorano anche. Purtroppo le cose si mettono male quando l'ex co-protagonista di Keith e ospite d'onore del Supercon per il weekend, Adam King, decide di far licenziare e bandire questo gruppo dalla convention con l'aiuto del promoter dell'evento. Questo scatena la rabbia del gruppetto di amici che si lanciano in una vendicativa crociata per farla pagare a King e al promoter, nel modo più epico e plateale possibile.

Supercon esce negli States il prossimo 27 aprile, una mossa audace non c'è che dire, visto che parliamo della data di uscita americana di Avengers: Infinity War.