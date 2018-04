Killer Klowns From Outer Space: arriva la colonna sonora "reimmaginata" per il 30° anniversario

Di Pietro Ferraro martedì 17 aprile 2018

Killer Klowns From Outer Space compie 30 anni e a Los AngelEs si celebra il cult horror dei fratelli Chiodo con un evento specilae e la riedizione della colonna sonora del film.

Il prossimo 20 maggio il cult horror Killer Klowns From Outer Space compie 30 anni, e un evento speciale si terrà in quel di Los Angeles che celebrerà degnamente il cult anni '80 dei fratelli Chiodo. Parte della celebrazione includerà un'esecuzione live della colonna sonora con un'orchestra diretta dal compositore John Massari e l'uscita di una nuova versione aggiornata e "reimmaginata" delle musiche originali del film.

Massari dirigerà l'Hollywood Chamber Orchestra per l'evento speciale che si terrà presso il The Montalban di Los Angeles sabato 19 maggio 2018. Per chi non potrà assistere all'evento Varese Sarabande pubblicherà Massari’s Killer Klowns from Outer Space: Reimagined, un nuovo CD disponibile dal 25 maggio. L'album presenta la colonna sonora originale eseguita dai membri della Hollywood Chamber Orchestra, con nuovi orchestrazioni di Massari e Bernhard Eder. Anche la band punk rock The Dickies ha registrato una nuova versione della canzone "Killer Klowns" con una intro ancor più straniante.

Quando una piccola città viene invasa da alieni provenienti dallo spazio che catturano e uccidono i cittadini, nessuno prende seriamente la storia. Perché? Gli alieni hanno le sembianze di clown del circo, usano armi che sembrano giocattoli e mietono vittime sorridendo e improvvisando gag. Killer Klowns from Outer Space, esordio alla regia dei fratelli Chiodo che poi gireranno Critters, è un piccolo cult imperituro che può contare su una atmosfera surreale, alcune trovate geniali (le armi aliene che sparano popcorn viventi) ed effetti speciali squisitamente anni '80, vedi teste animatroniche invece del consueto make-up speciale per i grotteschi clown alieni.

Per quanto riguarda l'evento del 30° anniversario Massari ha riunito una straordinaria schiera di ospiti speciali, tra cui i creatori del film, i fratelli Chiodo, gli ospiti musicali The Dickies, e i protagonisti Grant Cramer e Suzanne Snyder. I fan saranno accolti da esibizioni circensi e naturalmente dai Killer Klowns del film. Prima della proiezione del film è previsto un incontro con una sessione di domande e risposte che vedrà intervenire Stephen Chiodo (sceneggiatore / regista), Charles Chiodo (sceneggiatore / art director), Edward Chiodo (sceneggiatore / produttore), Grant Cramer (Mike Tobacco), Suzanne Snyder (Debbie Stone), membri dei The Dickies e il compositore John Massari.

