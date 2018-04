Summer of '84: trailer e poster del thriller-horror dai registi di "Turbo Kid"

Di Pietro Ferraro venerdì 20 aprile 2018

Summer of '84: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell nei cinema americani dal 3 agosto 2018.

Gli anni '80 sono nel cuore di molti da sempre, ma sono recentemente tornati in auge grazie al successo della serie tv Stranger Things e del nuovo adattamento campione d'incassi IT. Ora sulla scia di questi due successi arriva Summer of '84, un nuovo thriller-horror con protagonisti un gruppo di adolescenti che durante un estate degli anni '80 si ritrovano alle prese con un serial-killer.

Mentre Turbo Kid era un nostalgico gioiellino ambientato in un 1997 alternativo e post-apocalittico, il collettivo di filmmakers RKSS, composto da François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell, stavolta indirizza lo sguardo ad un passato prossimo per riportarci ad un'estate del 1984, un momento perfetto per essere un spensierato 15enne. Almeno fino a quando il teorico della cospirazione del quartiere Davey Armstrong inizia a sospettare che il suo vicino, un agente di polizia, potrebbe essere il serial-killer di cui parlano tutti i notiziari. Così Davey e i suoi tre migliori amici iniziano un'indagine che presto li metterà in serio pericolo.

Il trailer e la trama oltre a strizzare l'occhio a Stranger Things giocano con suggestioni di stampo vintage che vanno da L'erba del vicino con Tom Hanks ai Goonies fino aL Nightmare di Wes Craven.

Il cast di Summer of '84 include Rich Sommer (Mad Men), Tiera Skovbye (Riverdale), Graham Verchere (Fargo), Judah Lewis (Demolition), Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew, Jason Gray-Stanford, Harrison Houde, Mark Brandon e Susie Castillo.

Summer of '84 debutta nei cinema americani il 3 agosto 2018.

Fonte: Collider