Akira: evento al cinema solo il 18 aprile per il 30° anniversario

Di Pietro Ferraro martedì 17 aprile 2018

il cult d'animaziione giapponese "Akira" torna sul grande schermo solo il 18 aprile 2018 con un nuovo doppiaggio italiano.

L'animazione giapponese annovera una manciata di cult che sono diventati materia prima da cultori, e tra questi c'è senza alcun dubbio Akira, scritto e diretto da Katsuhiro Ōtomo che nel 1988 adattò un suo stesso manga apportando nell'adattamento diverse modifiche che fanno dell'anime un'esperienza a sé.

Akira Project: trailer del fan film live-action del cult d'animazione di Katsuhiro Otomo In attesa di sviluppi sull'adattamento americano di Akira, ecco un fantastico trailer di un fan film live-action che omaggia il cult d'animazione di Katsuhiro Otomo.

Il prossimo 18 aprile si festeggiano al cinema i trent’anni dall’uscita di Akira, uno dei lungometraggi di animazione più famosi e visionari di tutti i tempi: un’opera che ha fatto la storia del fumetto e dell’animazione giapponese e che ora torna sul grande schermo con un nuovo doppiaggio italiano.

Akira è considerato da molti un anime di riferimento che ha influenzato il genere, con molti illustratori nel settore dei manga che citano il film come un'influenza importante nello sviluppo di un loro stile personale. Il film oltre ad aver aperto la strada alla popolarità in crescendo degli anime al di fuori del Giappone, è stato anche citato come fonte d'ispirazione per diversi film live-action come Matrix, la trilogia prequel di Star Wars, il Tetsuo di Shinya Tsukamoto, il found footage con supereroi Chronicle, il recente Midnight Special con Michael Shannon, l'Inception di Christopher Nolan, senza dimenticare la serie tv Stranger Things, in particolare la seconda stagione. Ricordiamo che attualmente è in sviluppo un live-action americano di Akira a cui sta lavorando Taika Waititi, il regista di Thor: Ragnarok.

Tratto dall’omonima serie di Otomo, Akira fu realizzato con il supporto dell’autore, che ne curò la regia senza mai staccarsi dalla sua postazione di lavoro. Si occupò di tutto: dall’elaborazione del layout alle correzioni dei disegni chiave, sino a quando nel 1988 il film, con la memorabile colonna sonora di Shoji Yamashiro, arrivò finalmente nelle sale conquistando milioni di fan in tutto il mondo e sbancando letteralmente il botteghino con oltre 50 milioni di dollari incassati.

Akira è una pietra miliare nella storia dell’animazione: fonde elementi di 2001: Odissea nello spazio, I guerrieri della notte, Blade Runner e Il pianeta proibito ed è annoverato da Wired tra i 20 migliori film di fantascienza di tutti i tempi assieme a classici come Blade Runner, Gattaca e Matrix. Il progetto dell’anime coinvolse 1.300 animatori provenienti da 50 diversi studi di animazione e uscì in sala il 16 luglio 1988, quando ormai la popolarità del manga aveva raggiunto il suo apice.

ELENCO SALE