Cannes 2018: ecco i film in Quinzaine des Réalisateurs

Di Antonio Maria Abate martedì 17 aprile 2018

Festival di Cannes 2018: tre italiani per l'edizione numero 50, nonché l'ultima di Edouard Waintrop, con una Quinzaine des Réalisateurs destinata perciò a cambiare pelle dal prossimo anno

Giunta alla cinquantesima edizione, la Quinzaine des Réalisateurs negli anni ha acquisito uno status tutto suo. Tanti e d'innegabile rilievo i nomi transitati dalle sue parti, da (semi)sconosciuti ad autori già affermati. Sarà anche l'ultima edizione di Edouard Waintrop, colui che presiede la commissione che all'atto pratico ha scelto i film dal 2012 a oggi. A novembre Waintrop dichiarò che la sua uscita di scena non fu volontaria, adducendo tra le motivazioni le critiche per certe sue scelte, non ultima quella di aver portato alla scorsa edizione Jeannette di Bruno Dumont - che per chi scrive è sul podio dei migliori film del 2017.

Nel recente passato pare poi non siano mancati i malumori per aver accolto nomi più blasonati, forse pure perché la Quinzaine si percepisce più come un luogo di sperimentazione che dà spazio a voci inedite. Ad ogni modo questa sembra essere la linea che questa manifestazione seguirà in futuro, stando a quanto confermato da Céline Sciamma, membro di spicco del direttivo, oltre che una delle più affermate registe e sceneggiattrici francesi. Dal canto nostro, avulsi da certe dinamiche, non possiamo che salutare persino con un pelo di amarezza la gestione di Waintrop, che negli anni ha portato sulla Croisette nomi e titoli come Deniz Erguven (Mustang), Damien Chazelle (Whiplash), Chloé Zhao (The Rider), Pablo Larraín (No e Neruda), Miguel Gomes (Arabian Nights), Clio Barnard (The Selfish Giant), Arnaud Desplechin (My Golden Years) e Bruno Dumont (Li’l Quinquin e Jeannette), per dirne alcuni.

Tornando al merito di questa edizione numero 50, non mancano le cose interessanti. Già in apertura, con il film di Gallego e Guerra, quest'ultimo regista di un altro film che nel 2015 ha transitato dalle parti della Quinzaine per poi fare parecchia strada col suo El abrazo de la serpiente. Ci sono Gaspar Noé e Guillaume Nicloux, altri che magari un posto in selezione ufficiale se lo sono giocati alla vigilia. Altri, come Mamoru Hosoda, integrano quel quid che non guasta mai attraverso l'animazione. La qual cosa ci porta agli italiani, tre in totale: due lunghi e un cortometraggio. Tra i primi troviamo l'altro film d'animazione, Samouni Road, diretto da Stefano Savano e disegnato da Simone Massa, colui che negli ultimi anni si è occupato delle locandine del Festival di Venezia, e Troppa Grazia di Gianni Zanazi, che peraltro chiuderà la Quinzaine. Il corto è invece di Marco Bellocchio, La lotta.

Di seguito tutti i film che verrano proiettati in Quinzaine des Réalisateurs dal 9 al 19 maggio.

Amin, di Philippe Faucon

Carmen & Lola, di Arantxa Echevarria

Climax (aka Psyché), di Gaspar Noé

Buy Me A Gun (Cómprame Un Revólver), di Julio Hernandez Cordon

The Snatch Thief (El Motoarrebatador), di Agustin Toscano

The Trouble With You (En Liberté!), di Pierre Salvadori

Treat Me Like Fire (Joueurs), di Marie Monge

Le monde est à toi, di Romain Gavras

Leave No Trace, di Debra Granik

To The Ends Of The Earth (Les Confins Du Monde), di Guillaume Nicloux

Los Silencios, di Beatriz Seigner

Mandy, di Panos Cosmatos

The Pluto Moment (Ming Wang Xing Shi Ke), di Ming Zhang

Mirai, di Mamoru Hosoda

Birds Of Passage (Pajaros De Verano), di Cristina Gallego e Ciro Guerra (Film d'Apertura)

Petra, di Jaime Rosales

Samouni Road, di Stefano Savona

The Load (Teret), di Ognjen Glavonic

Troppa Grazia, di Gianni Zanazi (Film di Chiusura)

Weldi, di Mohamed Ben Attia

CORTOMETRAGGI

Basses, di Félix Imbert

This Magnificent Cake! (Ce Magnifique Gâteau!), di Emma De Swaef and Marc James Roels

L’Arbre Et La Pirogue, di Sébastien Marques

The Song (La Chanson), di Tiphaine Raffier

La Lotta, di Marco Bellocchio

La Nuit Des Sacs Plastiques, di Gabriel Harel

Las Cruces, di Nicolas Boone

Le Sujet, di Patrick Bouchard

O Órfão, di Carolina Markowicz

Our Song To War, di Juanita Onzaga

Skip Day, di Patrick Bresnan