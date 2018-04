Dragon Trainer 3, svelato il titolo

Di Federico Boni martedì 17 aprile 2018

Svelato il titolo ufficiale del 3° capitolo di Dragon Trainer.

4 anni dopo i 621.5 milioni di dollari incassati dal 2° capitolo, Universal Pictures e DreamWorks Animation hanno annunciato il titolo ufficiale di Dragon Trainer 3: How to Train Your Dragon: The Hidden World. Dopo vari slittamenti, la pellicola uscirà in sala il 1 ° marzo 2019.

Dean DeBlois tornerà in cabina di regia insieme al ricco cast di doppiatori originali, ovvero Jay Baruchel, America Ferrera, Kit Harington, Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig, Craig Ferguson e F. Murray Abraham, negli abiti del cattivo Grimmel.

Indiscusso protagonista, ovviamente, Hiccup, impegnato a tramutare in realtà il sogno di un mondo in cui umani e draghi convivono pacificamente. Peccato che l'amico Sdentato penserà seriamente all'addio, dopo aver scoperto l'esistenza di una femmina di Furia Buia, mentre il pericolo tornerà d'attualità e Hiccup sarà costretto a prendere decisioni impossibili per salvare la loro specie. I primi due film della saga sono stati nominati agli Oscar come miglior titoli animati, incassando complessivamente 1 miliardo e 116.4 milioni di dollari.

Fonte: Comingsoon.net