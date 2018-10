Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: nuova clip e foto dal New York Comic-Con

Di Federico Boni lunedì 8 ottobre 2018

Dragon Trainer 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Dreamworks nei cinema italiani dal 31 gennaio 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo il panel tenutosi al New York Comic-Con sono approdate online una nuova clip e alcune immagini di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, che vi proponiamo insieme ad un nuovo poster. Al panel sono intervenuti il regista Dean DeBlois che ha definito questo ultimo film "agrodolce", il produttore Brade Lewis, Jay Baruchel e come ospite a sorpresa F. Murray Abraham.

Dragon Trainer 3 si svolge un anno dopo gli eventi del secondo film e vede Hiccup che governa Berk al fianco di Astrid. Hiccup ha creato un'utopica e caotica coesistenza con i draghi. Tuttavia le cose iniziano a cambiare con l'apparizione improvvisa di una femmina di Furia Chiara, che coincide con la minaccia più oscura che il loro villaggio abbia mai affrontato. Hiccup e Sdentato devono partire in un viaggio verso un mondo nascosto che si pensava esistesse solo nel mito. I due hanno davanti una grande battaglia, in cui dovranno mettere in gioco tutto ciò che hanno per proteggere ciò che hanno creato insieme.

DreamWorks Animation afferma che Dragon Trainer 3 parla di "crescita" e di trovare il "coraggio di affrontare l'ignoto". La storia mostra anche che nulla può mai insegnarti a lasciar andare ciò che ami, suggerendo il finale agrodolce accennato dal regista Dean DeBlois. DreamWorks dice anche che Dragon Trainer 3 è il film più "sbalorditivo" della trilogia.

Durante il panel al NYCC, Dean DeBlois ha parlato dell'animazione di "Dragon Trainer 3" affermando che la tecnologia ha fatto molta strada da quando hanno iniziato il franchise nel 2010. Il regista dice che l'ultima puntata dispone della migliore animazione dell'intero franchise. Parlando di trailer, DeBlois ha anche annunciato che un nuovo trailer completo di Dragon Trainer 3 sarà pubblicato il 25 ottobre.

La terza puntata presenterà alcune modifiche piuttosto importanti al franchise Dragon Trainer e Dean DeBlois afferma che il tema del film è "lasciar andare, o meglio trovare la saggezza per lasciare andare". La terza puntata sta cercando di mettere fine a tutto ciò che i film precedenti hanno creato, mentre crea un nuovo mondo da esplorare, un fine corsa che potrebbe rivelarsi struggente per i fan di lunga data della serie. DeBlois aggiunge che hanno creato un finale soddisfacente per i fan e che tutto avrà una degna conclusione.

"Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto" esce nelle sale il 22 febbraio 2019.

Fonte: Reddit

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: primo trailer italiano di "Dragon Trainer 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Dragon Trainer: Il mondo nascosto, l'attesissimo finale della serie cinematografica d'animazione tratta dai libri di Cressida Cowell.





Quella che era iniziata come un'improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago della razza Furia Buia è diventato una epica trilogia che ne racconta le vite. In questo prossimo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il capo villaggio sarà il governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago sarà invece capo della sua specie. Mentre entrambi si avviano verso il loro glorioso futuro, la loro amicizia verrà messa a dura prova quando si troveranno a dover fronteggiare la minaccia più oscura di sempre, insieme all’entrata in scena di un drago Furia Buia femmina.

Per Dragon Trainer 3, il regista della serie cinematografica Dean DeBlois ritorna insieme al gruppo di famosi interpreti che regalano le loro voci ai personaggi (Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Kit Harrington, Craig Ferguson, F. Murray Abraham).

Il film è prodotto da Brad Lewis (Ratatouille, Z la formica) e dalla produttrice della serie di film Dragon Trainer, Bonnie Arnold (Toy Story- Il mondo dei giocattoli, Tarzan).





Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto: primo poster italiano di "Dragon Trainer 3"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un primo poster ufficiale italiano di Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, terzo lungometraggio d'animazione scritto e diretto da Dean DeBlois e basato sui libri di Cressida Cowell.

È stata una lunga attesa per Dragon Trainer 3, che originariamente doveva uscire nel 2016, ma da allora ha visto ritardi nella data di rilascio che lo hanno spinto fino al 31 gennaio 2019. La storia inizia con un Hiccup adolescente e Sdentato che scoprono una rara femmina di drago della razza Furia Buia (Night Fury).

La trama ufficiale:





Quella che era iniziata come un'improbabile amicizia tra un adolescente vichingo e un temibile drago Furia Buia, è diventato una trilogia epica che attraversa le loro vite. In questo nuovo capitolo, Hiccup e Sdentato scopriranno finalmente i loro veri destini: il primo come capo villaggio e governatore di Berk al fianco di Astrid, e il drago come leader della sua stessa specie. Mentre entrambi crescono, la minaccia più oscura che hanno mai affrontato, così come l'apparizione di un Furia Buia femmina, metteranno alla prova i legami della loro relazione come mai prima d'ora.

L'anno scorso abbiamo appreso che l'attore premio Oscar F. Murray Abraham (Amadeus) era stato scritturato come il cattivo del film, Grimmel, che è descritto come un "tranquillo gentiluomo". Presumibilmente Grimmel ha qualcosa a che fare con la "minaccia più oscura" descritta nella sinossi del film. Ci si può anche aspettare che "Il Mondo Nascosto" porti la storia di Hiccup e Toothless ad una conclusione definitiva, poiché DeBlois ha detto che non ci sarà un Dragon Trainer 4.





Dragon Trainer 3, svelato il titolo

4 anni dopo i 621.5 milioni di dollari incassati dal 2° capitolo, Universal Pictures e DreamWorks Animation hanno annunciato il titolo ufficiale di Dragon Trainer 3: How to Train Your Dragon: The Hidden World. Dopo vari slittamenti, la pellicola uscirà in sala il 31 genanio 2019.

Dean DeBlois tornerà in cabina di regia insieme al ricco cast di doppiatori originali, ovvero Jay Baruchel, America Ferrera, Kit Harington, Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig, Craig Ferguson e F. Murray Abraham, negli abiti del cattivo Grimmel.

Indiscusso protagonista, ovviamente, Hiccup, impegnato a tramutare in realtà il sogno di un mondo in cui umani e draghi convivono pacificamente. Peccato che l'amico Sdentato penserà seriamente all'addio, dopo aver scoperto l'esistenza di una femmina di Furia Buia, mentre il pericolo tornerà d'attualità e Hiccup sarà costretto a prendere decisioni impossibili per salvare la loro specie. I primi due film della saga sono stati nominati agli Oscar come miglior titoli animati, incassando complessivamente 1 miliardo e 116.4 milioni di dollari.

Fonte: Comingsoon.net