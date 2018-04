Stasera in tv: "Un giorno come tanti" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 aprile 2018

Canale 5 stasera propone Un giorno come tanti (Labor Day), film drammatico del 2013 diretto da Jason Reitman e interpretato da Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire e J. K. Simmons.





Cast e personaggi

Kate Winslet: Adele Wheeler

Josh Brolin: Frank Chambers

Tobey Maguire: Henry Wheeler

Gattlin Griffith: Henry Wheeler bambino

Dylan Minnette: Henry Wheeler adolescente

James Van Der Beek: Agente Treadwell

J. K. Simmons: Mr. Jervis

Clark Gregg: Gerald

Brooke Smith: Evelyn

Maika Monroe: Mandy

Tom Lipinski: Frank Chambers da giovane

Alexie Gilmore: Marjorie

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Adele Wheeler

Andrea Lavagnino: Frank Chambers

Marco Vivio: Henry Wheeler

Massimo De Ambrosis: Agente Treadwell

Pasquale Anselmo: Gerald





La trama

Il tredicenne Henry Wheeler si sforza di essere l'uomo di casa e prendersi cura della madre Adele (Kate Winslet), mentre nel frattempo affronta tutti i problemi dell'adolescenza. Durante un giro di shopping al ritorno da scuola, Henry e sua madre incontrano Frank Chambers (Josh Brolin), un uomo che ha chiaramente bisogno di aiuto e che li convincerà a portarlo in casa, per poi scoprire che si tratta di un evaso in fuga. Gli eventi di questo lungo weekend del Labor Day li segneranno per il resto della loro vita.





Curiosità



Un giorno come tanti è basato sul romanzo del 2009 "Labor Day" di Joyce Maynard.



Il film si svolge nel corso di un fine settimana del "Labor Day", una festività nazionale statunitense che si celebra il primo lunedì di settembre.



Kate winslet per il ruolo in questo film è stata candidata ad un Golden Globe per la migliore attrice.



Kate Winslet e Josh Brolin hanno accettato di fare il film, ma Jason Reitman e Brolin hanno dovuto aspettare la Winslet per oltre un anno prima di poter iniziare le riprese.



Il libro che Kate Winslet legge nel film è "Living the Good Life: How to Live Simply and Sanely in a Troubled World" di Helen K. Nearing e Scott Nearing.



Il film si svolge nel settembre 1987.



Il cast include due vincitori dell'Oscar: Kate Winslet e J.K. Simmons; e un candidato all'Oscar: Josh Brolin.



Jason Reitman ha preparato il suo cast e la sua troupe proiettando loro i film che considerava rilevanti per il progetto. Tra questi Stand by Me - Ricordo di un'estate (1986), Vivere in fuga (1988), L'albero della vita (2011), La morte corre sul fiume (1955) e Brivido caldo (1981).







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Rolfe Kent (Downsizing - Vivere alla grande). Kent torna a collaborare con il regista Jason Reitman dopo aver musicato Thank You for Smoking (2005), Tra le nuvole (2009) e Young Adult (2011).

La colonna sonora include i brani "I'm Going Home" di Arlo Guthrie e "Here Before" di Vashti Bunyan e pezzi di chitarra di Andrés Segovia e Shin-Ichi Fukuda.



Sai è semplice comporre musica felice o triste, ma creare qualcosa di semplice ma sofisticato, che spinge l'ascoltatore ad essere curioso e tuttavia incerto e forse un po' nervoso, beh, mi ha costretto a dimenticare tutto ciò che sapevo della composizione e scoprire un nuovo linguaggio musicale che era allo stesso tempo incredibilmente stressante e profondamente gratificante. Rolfe Kent - Compositore

TRACK LISTINGS:

1. I'm Going Home - Arlo Guthrie

2. A Stroll - Rolfe Kent

3. Price Mart - Rolfe Kent

4. Hunger For Human Touch - Rolfe Kent

5. Frank The HandyMan - Rolfe Kent

6. Eating Pie - Rolfe Kent

7. Here Before - Vashti Bunyan

8. Exercises in B Minor, Op. 35, No. 22: Allegretto - Shin-Ichi Fukuda

9. Adele's Story - Rolfe Kent

10. Letter To Dad - Rolfe Kent

11. Frank Is Arrested - Rolfe Kent

12. Henry Grows Up - Rolfe Kent

13. Romance de los Pinos - Andrés Segovia