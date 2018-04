The Strange Sound of Happiness: trailer del film documentario sulle tracce dello "scacciapensieri"

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 aprile 2018

The Strange Sound of Happiness: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Diego Pascal Panarello nei cinema italiani dal 18 aprile 2018.

Dopo il debutto italiano come unico film italiano in concorso alla 36ª edizione del Bergamo Film Meeting e la partecipazione al CPH: DOX 2018 di Copenhagen, il film documentario The Strange Sound of Happiness di Diego Pascal Panarello arriva in sala il 18 aprile distribuito da apapaja.





Esordio al lungometraggio del regista siciliano Diego Pascal Panarello, The Strange Sound of Happiness è la storia di Diego, l’autore, un quarantenne alla deriva che stregato dall’ipnotico suono di un piccolo e “insignificante” pezzo di ferro, decide di seguirne le sue “orme” fino a raggiungere confini inaspettati. Co-protagonista del film è proprio quel piccolo pezzo di ferro che da molti è conosciuto come lo Scacciapensieri, il classico souvenir che sull’isola del regista, la Sicilia, viene chiamato Marranzano. Sarà questo strumento, dalle radici antiche, a guidare Diego in un viaggio dalle torride coste della Sicilia alle pianure congelate della Yakutia in Siberia, paese da noi conosciuto grazie al celebre gioco da tavolo Risiko e dove lo Scacciapensieri, chiamato Khomus (letteralmente “uomo magico”), è strumento nazionale e simbolo di felicità. Qui Diego farà vari incontri, tra il reale e l’immaginario che lo porteranno a vedere lo strumento come chiave d’accesso a un mondo magico in cui sarà pienamente coinvolto, ritrovandosi involontariamente protagonista di un’antica profezia.

Una storia reale che Panarello ha vissuto in prima persona, e che ha deciso di raccontare utilizzando una struttura narrativa al confine tra il genere documentario e il fantastico. Con una voce fuori campo, spesso autoironica, l’autore, infatti, si serve di animazioni a passo uno che esprimono in modo inequivocabile un altro mondo segreto, quello dei sogni.

Il film di Panarello ha qualcosa di punk e di sentimentale insieme, è un film irriverente ed elegiaco. Mette insieme Kusturica e De Seta, e dice una cosa tanto semplice quanto antica: la felicità è uno strumento che abbiamo tra le mani fin dal primo giorno che veniamo al mondo. Decidere di suonarla, è questo in fondo che racconta ‘The strange sound of happiness’, è ciò che fa la differenza. Andrea Bajani - Scrittore e consulente al film in fase di montaggio

Al fianco di Panarello, ha lavorato una troupe di professionisti italiani tra cui il giovane ma già affermato direttore della fotografia Matteo Cocco i cui lavori hanno partecipato ai maggiori festival cinematografici internazionali, quali Berlino, Venezia e Locarno; e l’artista visuale Alvise Renzini dell’Opificio Ciclope di Bologna che ha curato le animazioni.

Il tour delle proiezioni di The Strange Sound of Happiness parte il 18 aprile dal cinema Lumiere di Bologna (proiezione alle ore 20.00 alla presenza del regista) per poi proseguire a Cesena (19/4), Loiano (20/4), Santarcangelo (24/4), Alfonsine (25/4), Castel San Pietro (3/5), Ravenna (14 e 15 maggio), Reggio Emilia (21/5) e in altre città italiane. Per dettagli su proiezioni e sale consultare la pagina Facebook ufficiale del film.