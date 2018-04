Birds of Prey, Cathy Yan dirigerà Margot Robbie

Di Federico Boni martedì 17 aprile 2018

Ha finalmente trovato una regista il primo film sulle villain DC.

Cathy Yan dirigerà Margot Robbie aka Harley Quinn in un film tutto dedicato alle donne DC, attualmente senza titolo e ispirato al fumetto Birds of Prey. La Yan ha superato diversi registi più quotati grazie al supporto diretto della Robbie, non solo protagonista ma anche produttrice.

La Yan, ex reporter del Wall Street Journal, si è recentemente fatta largo ad Hollywood dopo il suo film d'esordio, Dead Pigs, premiato al Sundance. Cathy sarà la prima donna asiatica a dirigere un film di supereroi.

Il progetto in stile Birds of Prey era stato inizialmente annunciato ancor prima dell'uscita di Suicide Squad, nell'estate 2016, con Harley Quinn villain protagonista insieme ad un imprecisato numero di personaggi femminili DC. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson (Bumblebee), recentemente ingaggiata per sceneggiare Batgirl.

Il progetto Birds of Prey sarà prossimo film con il famoso personaggio della Quinn al suo interno, con la produzione che dovrebbe iniziare entro la fine del 2018 o l'inizio del 2019. Il sequel di Suicide Squad sarà diretto da Gavin O'Connor. La Robbie si preoccuperà di Birds of Prey subito dopo aver completato le riprese di Once Upon a Time di Quentin Tarantino.

Fonte: Comingsoon.net