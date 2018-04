Blackhawk, Steven Spielberg alla regia del fumetto DC

Steven Spielberg nella Storia: i suoi film superano i 10 miliardi di incassi worldwide 45 anni di carriera, 31 film girati e un incredibile record. Steven Spielberg sempre più Re Mida di Hollywood. Abbattuto il traguardo dei 10 miliardi di dollari incassati al botteghino con 31 film in 45 anni, Steven Spielberg guarda all'imminente futuro con l'adattamento cinematografico di Blackhawk, serie a fumetti creata da Will Eisner, Chuck Cuidera e Bob Powell.

Dopo Ready Player One, Steven Spielberg e la Amblin Entertainment collaboreranno nuovamente con la Warner Bros. Pictures per produrre la pellicola. Ad annunciare la notizia Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Pictures Group.

"Siamo così orgogliosi di essere lo studios dietro l'ultimo successo di Steven Spielberg, e siamo entusiasti di lavorare ancora con lui in questa nuova avventura action. Non vediamo l'ora di vedere quale nuovo terreno verrà battuto per introdurre 'Blackhawk'".