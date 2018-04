xXx 4 si farà - D.J. Caruso regista

Di Federico Boni mercoledì 18 aprile 2018

Dopo il boom al botteghino cinese di xXx3, Xander Cage tornerà in sala.

xXx 4 si farà - D.J. Caruso regista Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen e Tony Jaa protagonisti del terzo capitolo di xXx. Leggete la nostra recensione de Il ritorno di Xander Cage Uscito lo scorso anno, xXx: The Return of Xander Cage ha deluso negli Usa, con appena 44 milioni di dollari incassati, ma fatto furore nel resto del mondo, con altri 301 milioni di dollari incassati, 164,066,583 dei quali solo in Cina. Dinanzi a numeri simili era ovvio che il franchise proseguisse, e così sarà.

The H Collective ha annunciato di aver acquisito i diritti della saga da Revolution Studios, insieme al suo protagonista e produttore, Vin Diesel, e alla sua One Race Films. Revolution Studios manterrà i diritti sui primi tre film.

D.J. Caruso tornerà in cabina di regia con xXx 4, mentre Diesel riprenderà il ruolo di Xander Cage. Joe Roth e Jeff Kirschenbaum produrranno insieme al divo, oltre a Samantha Vincent per One Race Films e The H Collective. Il via alla produzione è previsto per dicembre 2018.

I primi tre film hanno incassati quasi $ 1 miliardo al botteghino mondiale.

