Maleficent 2, Ed Skrein sarà il villain

Di Federico Boni mercoledì 18 aprile 2018

Riprese imminenti per il sequel di Maleficent.

Prosegue il casting di Maleficent 2, sequel Disney le cui riprese inizieranno entro fine 2018. Ebbene secondo Variety la major ha trovato il suo villain, ovvero Ed Skrein, 35enne volto di Deadpool. Attore britannico, Ed si è fatto vedere anche ne Il Trono di Spade nel ruolo di Daario Naharis, per poi essere sostituito da Michiel Huisman. Visto al cinema con The Transporter Legacy e I vichinghi, Skrein sarà a breve in sala con Alita - Angelo della battaglia di Robert Rodriguez.

Angelina Jolie e Elle Fanning torneranno a recitare nel film fantasy, con Joachim Ronning, regista dell'ultimo Pirati dei Caraibi, in cabina di regia. Joe Roth produrrà il film, con Jez Butterworth e Linda Woolverton allo script. Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster hanno messo mano alla la bozza più recente di sceneggiatura.

Non è chiaro quale strada prenderà il sequel, dopo i 758,5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dal primo capitolo.