Cannes 2018, ecco i giurati che affiancheranno Cate Blanchett

Cannes 2018: tutti i film in Selezione Ufficiale Thierry Frémaux e Pierre Lescure annunciano a Parigi la Selezione Ufficiale del prossimo Festival di Cannes Non ci sarà nessun italiano, purtroppo, a difendere il cinema nostrano al Festival di Cannes 2018. E' stata infatti annunciata la giuria della 71esima edizione, guidata da Cate Blanchett, composta da 9 personalità del mondo cinematografico.

5 donne e 4 uomini, due francesi due americani, un canadese, un russo, un cinese, un'australiana e un'africana. Ovvero l'attore Chang Chen; la regista, sceneggiatrice e produttrice Ava DuVernay; il regista, sceneggiatore e produttore Robert Guédiguian (visto a Venezia con La casa sul mare) e l'attrice Léa Seydoux; l'attrice Kristen Stewart; il regista e sceneggiatore Denis Villeneuve; il regista Andreï Zviaguintsev ed infine la cantante e compositrice Khadja Nin.

Costoro saranno chiamati ad assegnare la Palma d'oro al miglior film e il Grand Prix Speciale della Giuria, assegnato al film che mostra maggiore originalità o spirito di ricerca; il Prix d'interprétation masculine assegnato al miglior attore e il Prix d'interprétation féminine assegnato alla migliore attrice; il Prix de la mise en scène assegnato al miglior regista, il Prix du scénario assegnato al miglior sceneggiatore e il Premio della giuria.

Si parte l'8 maggio, si chiude il 19.

Cate Blanchett, attrice (Australia) - Presidente di giuria

Chang Chen, attore (Cina)

Ava DuVernay, regista, sceneggiatrice e produttrice (Stati Uniti d'America)

Robert Guédiguian, regista, sceneggiatore e produttore (Francia)

Khadja Nin, cantante e compositrice (Burundi)

Léa Seydoux, attrice (Francia)

Kristen Stewart, attrice (Stati Uniti d'America)

Denis Villeneuve, regista e sceneggiatore (Canada)

Andreï Zviaguintsev, regista e sceneggiatore (Russia)

