Dolor y Gloria, Pedro Almodovar ritrova Antonio Banderas e Penelope Cruz

Di Federico Boni mercoledì 18 aprile 2018

Riprese estive per «Dolor y Gloria», nuova pellicola di Pedro Almodovar.

Tre anni dopo Julieta, Pedro Almodovar tornerà in sala con «Dolor y Gloria», film che vedrà il 68enne regista spagnolo, due volte premio Oscar, ritrovare due attori da lui particolarmente amati.

Antonio Banderas, al suo ottavo film con Pedro, e Penelope Cruz, alla sesta collaborazione con il regista. A completare il cast Asier Etxeandia e Julieta Serrano, per un film che seguirà una serie di incontri, alcuni fisici e altri ricordati dopo decenni, da un regista in declino. Un film che ruoterà, parola dello stesso Almodovar, attorno ai «primi amori, secondi amori, ad una madre, alla mortalità e a un attore con cui il regista ha lavorato, gli Anni Sessanta, gli Anni Ottanta e il presente»

Via alle riprese in estate, con Penelope e Antonio pronti a ritrovarsi 5 anni dopo «Gli amanti passeggeri». Anche la Serrano, come dimenticarlo, è una delle attrici feticcio di Pedro, avendo girato Donne sull’orlo di una crisi di nervi e L’indiscreto fascino del peccato, Matador, Legami e Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio, primo film del regista.