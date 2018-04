Stasera in tv: "I.T. - Una Mente Pericolosa" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 19 aprile 2018

Canale 5 stasera propone "I.T. Una Mente Pericolosa", thriller del 2016 diretto da John Moore e interpretato da Pierce Brosnan, James Frecheville, Anna Friel, Stefanie Scott e Michael Nyqvist.





Cast e personaggi

Pierce Brosnan: Mike Regan

James Frecheville: Ed Porter

Anna Friel: Rose Regan

Stefanie Scott: Kaitlyn Regan

Michael Nyqvist: Henrik

Adam Fergus: Sullivan

Jason Barry: Patrick

Clare-Hope Ashitey: Joan

Brian Mulvey: George

Austin Swift: Lance





La trama

Mike Regan (Pierce Brosnan) ha tutto ciò che potrebbe desiderare, una bella famiglia e una casa "intelligente" al top della gamma. La compagnia che possiede grazie ad una nuova "app" è sul punto di cambiare per sempre il mercato delle compagnie aeree di fascia alta. Tutto sembra filare liscio almeno fino a quando un giovane informatico (James Frecheville) entra nella sua vita, diventando prima invadente e poi palesemente minaccioso. Il ragazzo emotivamente instabile comincerà a perseguitare la figlia adolescente di Regan e poi l'intera famiglia che si ritroverà sotto attacco in ogni aspetto "tecnologico" della loro vita.





Il nostro commento

John Moore, regista di Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche, il remake Omen - Il Presagio e del quinto Die Hard si cimenta con un thriller dalla doppia anima, che persegue un doppio binario, uno che strizza l'occhio al cosidetto tecno-thriller e un altro di stampo squisitamente "revenge".

I.T. - Una Mente Pericolosa parte come un thriller che mette in luce i pericoli di una società ipetecnologizzata, e in questo è puntuale nell'insinuare la fallibilità di un mondo virtuale di fatto senza regole chiare e terreno fertile per menti instabili (in questo caso lo stalker è un abile hacker), mentre dall'altra innesca quasi da subito una narrazione che finisce nello stereotiparsi nel cosiddetto revenge-movie o thriller con vendetta, con il padre di famiglia giustiziere, poliziotti inetti e tutto il repertorio di disperazione, rabbia e frustrazione che porta ad un inevitabile confronto finale tra stalker e perseguitato.

I.T. - Una Mente Pericolosa nonostante il suo adagiarsi su cliché sin troppo consolidati, può contare su un credibile protagonista, l'ex Bond Pierce Brosnan che incarna lo scontro "analogico vs digitale", una regia dinamica e visivamente coreografica, e soprattutto su meccanismi di "suspense" che hanno fatto del revenge-movie un filone tanto prolifico e popolare, l'immedesimazione da parte dello spettatore facilitata da una narrazione tanto lineare quanto prevedibile.

Insomma niente di nuovo sotto il sole, ma I.T. - Una Mente Pericolosa con la sua "confezione" impeccabile dal punto di vista formale non andrebbe sottovalutato a priori, poiché potrebbe rivelarsi molto più godibile di quanto appaia sulla carta.





