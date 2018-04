M.A.S.K., F. Gary Gray alla regia del film Hasbro

Di Federico Boni mercoledì 18 aprile 2018

Il regista dell'ultimo Fast and Furious per il film di 'M.A.S.K.'.

Men in Black, Tessa Thompson e Chris Hemsworth per il reboot I due volti di Thor 3 per il nuovo Men in Black. La Hasbro continua a guardare al cinema con M.A.S.K.,acronimo di Mobile Armored Strike Kommand nonché cartone animato trasmesso negli Stati Uniti dal 1985 al 1986. F. Gary Gray, regista dell'ultimo Fast and Furious, si occuperà dell'adattamento cinematografico per la Paramount, come riportato dall'Hollywood Reporter. Non c'è ancora uno sceneggiatore legato al progetto.

Protagonisti della serie animata una squadra di agenti segreti che lottavano contro il malvagio V.E.N.O.M. (Vicious Evil Network of Mayhem), dotati di veicoli capaci di trasformarsi e altri strumenti fantascientifici. Gray produrrà la pellicola insieme alla Hasbro.

Il regista dovrà però prima rilanciare Men in Black per la Sony, con Chris Hemsworth e Tessa Thompson protagonisti ed un'uscita in sala datata luglio 2019.

In Italia M.A.S.K. fece la sua comparsa nella tarda primavera del 1986, all'interno del programma Sugar su Odeon.