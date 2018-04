Hereditary: nuovo trailer del film horror con Toni Collette e Gabriel Byrne

Di Pietro Ferraro giovedì 19 aprile 2018

Hereditary: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Ari Aster nei cinema americani dall'8 giugno 2018.

A24 Films ha reso disponibile un nuovo trailer dell'horror Hereditary. Questo trailer si concentra su Charlie (Milly Shapiro), il membro più giovane della famiglia Graham, il cui comportamento si rivela oltremodo bizzarro e inquietante. Insieme a questo nuovo trailer, i fan possono persino calarsi nello spirito di Hereditary acquistando alcuni oggetti sul sito Etsy.





Quando Ellen, la matriarca della famiglia Graham, muore, la famiglia di sua figlia inizia a svelare segreti criptici e sempre più terrificanti sulla loro discendenza. Più scoprono, più si trovano a cercare di superare il sinistro destino che sembrano aver ereditato. Al suo debutto in un lungometraggio, lo sceneggiatore e regista Ari Aster scatena una visione da incubo di un lento sfacelo all'interno di un nucleo familiare che mostra l'abilità e la precisione di un autore emergente, trasformando una tragedia familiare in qualcosa di minaccioso e profondamente inquietante, e spingendo il genere horror in un nuovo terreno agghiacciante con il suo sconvolgente ritratto di una discendenza caduta all'inferno.

Nel film Charlie ha una bizzarra inclinazione per l'arte e l'artigianato e per questo è stata creata una nuova pagina su Etsy per Charlie Graham. Al momento non è disponibile nulla per la vendita, ma A24 ha rivelato che ci saranno nuovi articoli aggiunti a questo negozio ogni settimana, con tutti i proventi destinati a Kids With Food Allergies, un'organizzazione dedicata a migliorare la vita quotidiana delle famiglie che crescono bambini con allergie alimentari. Mentre al momento non c'è nulla sul sito Etsy (Crafts by Charlie), si può dare un'occhiata alle immagini di tre bizzarri articoli creati da "Charlie".

La famiglia Graham comprende anche Toni Collette nei panni della madre di Charlie, Annie Graham, accanto a Gabriel Byrne nei panni del padre di Charlie, Steve Graham, e Alex Wolff nei panni del fratello di Charlie, Peter Graham. Il cast di supporto è completato da Ann Dowd, Mallory Bechtel e Zachary Arthur. Si tratta del lungometraggio d’esordio per Ari Aster che ha anche curato la sceneggiatura. Escludendo il corto comedy-horror Beau diretto nel 2011, Aster ha diretto sei cortometraggi tutti di stampo “comedy”, quindi il regista è di fatto al suo primo plot horror a tutto tondo. Hereditary pare voler giocare fuori dagli schemi e ai confini del genere, puntando ad un approccio "ricercato" dal punto di vista di suggestioni ed atmosfere sulle orme di horror recenti come The Witch, Babadook o It Follows.

A24 Films fissato una data di uscita per Hereditary all'8 giugno 2018.