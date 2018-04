The Equalizer 2: foto, poster e annuncio trailer

Di Pietro Ferraro giovedì 19 aprile 2018

The Equalizer 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Antoine Fuqua nei cinema americani dal 20 luglio 2108.

Disponibili online un primo poster e alcune immagini ufficiali di Denzel Washington nel sequel The Equalizer 2, con un primo trailer che sarà disponibile in giornata. Questo film segna il primo sequel in assoluto per Washington e la quarta collaborazione dell'attore Premio Oscar con il regista Antoine Fuqua dopo Training Day, The Equalizer - Il vendicatore e il remake I Magnifici 7.

L'originale The Equalizer uscito nel 2014 ha incasato 192 milioni in tutto il mondo da un budget di 55 milioni, quindi un sequel era prevedibile anche se ci sono vluti quattro anni per portarlo sullo schermo.

Il primo film, basato sulla serie tv degli anni ottanta Un giustiziere a New York, era incentrato su Robert McCall (Denzel Washington), un ex agente della CIA in pensione che sta cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita precedente. Tuttavia quando incontra una giovane prostituta malmenata da mafiosi russi decide di fare la differenza, ma il suo intervento innesca un conflitto che lo porterà ad uno scontro all'ultimo sangue con un boss malavitoso e la sua schiera di scagnozzi.

The Equalizer 2 debutta nei cinema americani il 20 luglio 2018.

Badges? The Equalizer don't need no badges... pic.twitter.com/dXrW2VDx6k — Fandango (@Fandango) 18 aprile 2018

When you get a sequel, you get 2 GUNS.#TheEqualizer2. pic.twitter.com/IHuy0YpdJp — Fandango (@Fandango) 18 aprile 2018

The first trailer for #TheEqualizer2 will be comin' for you, tomorrow morning. pic.twitter.com/ekKhdDGXYQ — Fandango (@Fandango) 18 aprile 2018

Fonte: Fandango