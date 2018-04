The Equalizer 2 - Senza Perdono: trailer italiano del sequel con Denzel Washington

Di Pietro Ferraro venerdì 20 aprile 2018

The Equalizer 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Antoine Fuqua nei cinema italiani dal 14 agosto 2018.

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano e una locandina di The Equalizer 2 - Senza Perdono, sequel di The Equalizer - Il Vendicatore, action-thriller ispirato alla serie tv degli anni '80 Un giustiziere a New York.

In questo nuovo film, nei cinema dal 14 agosto 2018, Denzel Washington torna nel ruolo di Robert McCall, ex agente della CIA ora in pensione, impegnato a riportare l’ordine e la giustizia in una decadente New York.

Il film originale The Equalizer del 2014 ha incassato 192 milioni nel mondo da un budget investito di 55 milioni.

Il cast del film è completato da Pedro Pascal, Jonathan Scarfe, Sakina Jaffrey, Melissa Leo e Bill Pullman.

The Equalizer 2: primo trailer del sequel con Denzel Washington

Sony Pictures ha resi disponibili due trailer di The Equalizer 2, il tanto atteso sequel del di The Equalizer - Il Vendicatore del 2014. Denzel Washington torna a riprendere il ruolo di Robert McCall dal film originale, che a sua volta era un remake della fortunata serie tv degli anni '80 Un Giustiziere a New York con Edward Woodward.

Denzel Washington ritorna ad uno dei suoi ruoli più popolari nel primo sequel della sua carriera. Robert McCall applica una giustizia risoluta per gli sfruttati e gli oppressi, ma quanto lontano andrà quando si tratta di qualcuno che ama? il Pedro Pascal delle serie tv Narcos e Il trono di spade si unisce al cast come nuovo villain, con Melissa Leo e Bill Pullman che riprendono i loro ruoli dal primo film come Susan e Brian Plummer. Chloe Moretz, che ha interpretato Teri nel film originale, non tornerà per il sequel.

Il team creativo dietro al primo The Equalizer rimane intonso con Antoine Fuqua che torna a dirigere da una sceneggiatura di Richard Wenk, basata su personaggi creati da Michael Sloan e Richard Lindheim, che hanno creato la serie tv originale. Il film originale The Equalizer, che ha debuttato nell'autunno del 2014, è andato abbastanza bene al box-office portando a casa 101 milioni di dollari a livello nazionale e 90 milioni dai mercati internazionali, per un totale mondiale di circa 192 milioni da un budget investito di 55 milioni.

La data di uscita americana di The Equalizer 2 è fissata al 20 luglio 2018.





The Equalizer 2: foto, poster e annuncio trailer

Disponibili online un primo poster e alcune immagini ufficiali di Denzel Washington nel sequel The Equalizer 2, con un primo trailer che sarà disponibile in giornata. Questo film segna il primo sequel in assoluto per Washington e la quarta collaborazione dell'attore Premio Oscar con il regista Antoine Fuqua dopo Training Day, The Equalizer - Il vendicatore e il remake I Magnifici 7.

L'originale The Equalizer uscito nel 2014 ha incasato 192 milioni in tutto il mondo da un budget di 55 milioni, quindi un sequel era prevedibile anche se ci sono vluti quattro anni per portarlo sullo schermo.

Il primo film, basato sulla serie tv degli anni ottanta Un giustiziere a New York, era incentrato su Robert McCall (Denzel Washington), un ex agente della CIA in pensione che sta cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita precedente. Tuttavia quando incontra una giovane prostituta malmenata da mafiosi russi decide di fare la differenza, ma il suo intervento innesca un conflitto che lo porterà ad uno scontro all'ultimo sangue con un boss malavitoso e la sua schiera di scagnozzi.

The Equalizer 2 debutta nei cinema americani il 20 luglio 2018.







Badges? The Equalizer don't need no badges... pic.twitter.com/dXrW2VDx6k

— Fandango (@Fandango) 18 aprile 2018



When you get a sequel, you get 2 GUNS.#TheEqualizer2. pic.twitter.com/IHuy0YpdJp — Fandango (@Fandango) 18 aprile 2018







The first trailer for #TheEqualizer2 will be comin' for you, tomorrow morning. pic.twitter.com/ekKhdDGXYQ — Fandango (@Fandango) 18 aprile 2018

Fonte: Fandango