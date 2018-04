Jurassic World 3: Colin Trevorrow svela i primi dettagli sul sesto film di "Jurassic Park"

Di Pietro Ferraro giovedì 19 aprile 2018

Il regista e sceneggiatore Colin Trevorrow ha rivelato i primi dettagli di "Jurassic World 3".

Colin Trevorrow ha svelato i primi dettagli sulla trama di Jurassic World 3, e lo ha fatto in concomitanza con l'arrivo online del trailer finale di Jurassic World: Il regno distrutto diretto dal collega J.A. Bayona, nei cinema italiani dal 7 giugno. Trevorrow, che ha diretto l'originale Jurassic World del 2015, tornerà al timone dell'ultima puntata della nuova trilogia di Jurassic Park.

Trevorrow che ha scritto la sceneggiatura di Jurassic World: Il Regno Distrutto con Derek Connolly, ed è a bordo del sequel come produttore esecutivo, parlando con Entertainment Weekly dei piani per Jurassic World 3 ha rivelato che spera di rendere il terzo film un po' più simile all'originale Jurassic Park.

Se potessi contestualizzare ogni film, direi che Jurassic World era un'avventura d'azione, Il Regno Distrutto è una specie di film di suspense e dell'orrore, e Jurassic World 3 sarà un thriller scientifico allo stesso modo di Jurassic Park.

E' stato Steven Spielberg, che ha diretto il primo Jurassic Park ed è stato produttore esecutivo dei film più recenti, ad annunciare che Colin Trevorrow sarebbe tornato al timone di Jurassic World 3, e come spiega Trevorrow in realtà è stato proprio Spielberg a chiedergli di dirigere il terzo film.

Steven Spielberg mi ha chiesto di dirigerlo, e quando lui ti chiede qualcosa, cosa posso dirti amico? In tutta onestà negli ultimi anni ho imparato ad amare e rispettare il dono che mi è stato dato con questo franchise.

Colin Trevorrow ha confermato che sia Christ Pratt che Bryce Dallas Howard torneranno come Owen Grady e Claire Dearing in Jurassic World 3, aggiungendo tuttavia che: "Ci sono altri personaggi che incontreremo in Il Regno Distrutto che diventeranno personaggi principali". Quindi sembra che alcuni dei personaggi che incontreremo in questo prossimo film torneranno. Speriamo solo che Laura Dern abbia la possibilità di tornare come Ellie Sattler al fianco dello Ian Malcolm di Jeff Goldblum, con la ciliegina sulla torta che potrebbe essere rappresentata dall'Alan Grant di Sam Neill, mossa che riporterebbe su schermo, per la gioia dei fan, il terzetto del Jurassic Park originale.

Emily Carmichael (Pacific Rim - La Rivolta) è stata reclutata per scrivere Jurassic World 3 con Colin Trevorrow. Universal Pictures ha fissato una data di uscita per l'11 giugno 2021, per quella che presumibilmente sarà la puntata finale del franchise.

Fonte: EW