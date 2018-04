Scemo & più scemo: la reunion a sorpresa di Jim Carrey e Jeff Daniels (video)

Di Pietro Ferraro giovedì 19 aprile 2018

Jeff Daniels e Jim Carrey si riuniscono a sorpresa nel talk-show Conan e ricordano Scemo & più scemo.

Jeff Daniels è apparso nel tallk-show "Conan" per promuovere il finale di stagione di The Looming Tower, la sua nuova serie tv sull'11 settembre, e proprio quando l'intervista sembrava chiudersi, Jim Carrey è entrato in scena e ha sorpreso l'amico e co-protagonista di Scemo & più scemo. Il duo nei panni di Lloyd Christmas (Carrey) e Harry Dunne (Daniels) nel 1994 sbancarono a sorpresa il box-office sfiorando i 250 milioni di dollari nel mondo. Il boom di Scemo & più scemo fu una sorpresa in primis per gli stessi Carry e Daniels, e alla domanda su come i due si sono incontrati, Daniels ha rivelato che durante il casting del film, Carrey voleva un attore "semplice" piuttosto che un altro comico...e il resto è storia.

Il mix di sorpresa e gioia sul viso di Jeff Daniels quando Jim Carrey è uscito sul palco ha sorpreso ed emozionato un po' tutti. Il rapporto che i due attori condividono è chiaramente qualcosa di speciale, tanto che anche il presentatore Conan O'Brien è apparso meravigliato nel guardare i due interagire. Sfumata la sorpresa Carrey non ha resistito e ha trasformato (scherzosamente) l'incontro in un battibecco, imperniato sul fatto che Daniels era in città da qualche giorno e non lo aveva chiamato.

Volevo venire qui e dirlo davanti a tutto il mondo: sei in città e non mi chiami, nemmeno una e-mail, niente...

Jeff Daniels e Jim Carrey hanno parlato con Conan della creazione dell'originale Scemo & più scemo del 1994 e di quanto si siano divertiti a girarlo e interpretarlo, con Carrey che ha anche notato che è stato altrettanto divertente ritrovarsi per il sequel Scemo & + scemo 2 aggiungendo: "anche se non è stato accolto molto bene". Jeff Daniels ha paragonato Jim Carrey ad un tornado da cui si è lasciato trascinare per ottenere la giusta chimica nell'originale Scemo & più scemo.

Ti aggrappi al tornado che è Jim Carrey e ti lasci trasportare, ed è stata una tale gioia.

Jeff Daniels era intervenuto in origine per promuovere la serie tv The Looming Tower, e Jim Carrey non ha potuto fare a meno di scherzare anche sulla serie tv dicendo: "Questa cosa di Looming Tower suona divertente" per poi fare una battuta su Dustin Hoffman, riferendosi alle accuse di molestie sessuali di cui è stato recentemente accusato l'attore.

Il 16 dicembre di quest'anno Scemo & più scemo compirà 25 anni, il che significa che forse potremmo goderci un'ulteriore reunion di Jim Carrey e Jeff Daniels per parlare ancora dell'iconica commedia dei fratelli Farrelly.

Fonte: CNN