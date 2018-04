La Bambola Assassina: lanciata campagna su Kickstarter per la più fedele replica mai realizzata di Chucky

Di Pietro Ferraro giovedì 19 aprile 2018

La Bambola Assassina a casa tua in una fedele e impressionante replica 1:1 assolutamente da non perdere.

Sei un fan sfegatato della bambola Chucky? Non hai problemi a svegliarti in piena notte con un inquietante bambolotto killer che ti scruta nell'oscurità? Allora potresti diventare il fiero possessore di una delle versioni più realistiche del più famigerato giocattolo del cinema horror, sempre se sarai veloce poiché questo imperdibile pezzo da collezione rimarrà disponibile per un periodo limitato.

La bambola Chucky "Good Guys" aka "Tipo Bello", dal sequel La Bambola Assassina 2 (Child's Play 2) e con licenza ufficiale, viene definita la replica della serie Child's Play più accurata al mondo mai prodotta. Ogni dettaglio di questa bambola è realizzato con gli stampi utilizzati per lo schermo, inclusi gli abiti che sono stati replicati usando campioni usati sullo schermo.

La bambola assassina è disponibile come parte di una campagna KickStarter che termina tra 16 giorni. Finora la pagina ha raccolto oltre 430.000$ da un obiettivo di 100.000$ quindi il progetto è ufficialmente partito e alcuni fortunati potranno avere la miglior "Bambola assassina" su piazza, ma non costerà poco.

Per 500$ la Wanna Play Pledge ti offre la bambola Chucky "Good Guys" in scala 1:1 con licenza ufficiale e diversi "extra" a seconda dell'esborso. Se si deciderà di sborsare fino a 700$, si potranno sbloccare tutti gli "extra" previsti e un certificazione di esclusività di Kickstarter firmata dalla voce di Chucky, l'attore Brad Dourif, dal vicepresidente di Trick or Treat Studios, Justin Mabry e il presidente di Trick or Treat Studios, Chris Zephro. La versione "full optional" era limitata a 50 pezzi, e purtroppo al momento sono tutti esauriti, ma visto l'andazzo le cose potrebbero cambiare.

A causa delle licenze questa campagna Kickstarter è disponibile solo per i seguenti Paesi con tutte le spedizioni effettuate da Soquel, California: USA: $35, Canada: $80, Australia: $240, Francia: $180, Germania: $180, Italia: $180, Messico: $80, Regno Unito: $180,00.

Fonte: Kickstarter