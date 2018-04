Halloween: primo poster ufficiale del sequel Blumhouse

Di Pietro Ferrara giovedì 19 aprile 2018

Michael Myers ritorna in un nuovo film di Halloween in uscita nei cinema americani il 19 ottobre. In attesa di un primo trailer diamo un primo sguardo ufficiale a L'Ombra in un primo minaccioso poster del sequel horror di Blumhouse. L'immagine nel poster che mostra una maschera dall'aspetto "vissuto" conferma che Michael Myers indosserà la maschera del film originale, come recentemente rivelato in un'ntervista dal truccatore Christopher Nelson che ha curato gli effetti speciali del film.

Jamie Lee Curtis torna al suo ruolo iconico come Laurie Strode, che arriva al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che l'ha perseguitata da quando è scampata per poco alla sua follia omicida nella notte di Halloween di quarant'anni fa.

Il maestro dell'horror John Carpenter è produttore esecutivo e consulente creativo di questo nuovo film che sarà prodotto da Jason Blum (Scappa Get Out, Split, La notte del giudizio, Paranormal Activity). Ispirato al classico di Carpenter, i filmmakers David Gordon Green e Danny McBride hanno realizzato una storia che scolpisce un nuovo percorso dagli eventi nel film del 1978.

Halloween sarà prodotto anche da Malek Akkad, la cui Trancas International Films ha prodotto la serie di Halloween sin dai suoi esordi e Bill Block (Elysium, District 9).

Il cast del film oltre a Jamie Lee Curtis include Judy Greer, Will Patton, Nick Castle, Andi Matichak e Omar J. Dorsey. David Gordon Green dirige da una sceneggiatura scritta con Danny McBride, insieme a Jeff Fradley. Il film è basato su personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill. Jason Blum, Malek Akkad, Bill Block stanno producendo al fianco dei produttori esecutivi: John Carpenter, Jamie Lee Curtis, David Gordon Green e Danny McBride.

Pare che questo Halloween sarà un sequel diretto del primo film, e anche se ci saranno dei riferimenti, il film se non si collegherà a nessuno dei precedenti sequel, dando al franchise un nuovo inizio. Lo sceneggiatore Danny McBride ha parlato in una recente intervista di come si è approcciata la resurrezione di Michael Myers.